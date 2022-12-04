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Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бойцы спецподразделений Чеченской Республики задержали в Херсонской области диверсантов, изъяли у них арсенал оружия и получили ценную информацию. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T12:02
2022-12-04T12:02
херсонская область
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Бойцы спецподразделений Чеченской Республики задержали в Херсонской области диверсантов, изъяли у них арсенал оружия и получили ценную информацию. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он также отметил, что зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских националистов идет полным ходом.На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами &gt;&gt;Ранее Кадыров сообщал, что чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html
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херсонская область, рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

В Херсонской области задержаны планировавшие взрывы в новых регионах диверсанты - Кадыров

12:02 04.12.2022
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваБойцы Чеченской Республики выявили диверсантов и схрон боеприпасов в Херсонской области
Бойцы Чеченской Республики выявили диверсантов и схрон боеприпасов в Херсонской области
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Бойцы спецподразделений Чеченской Республики задержали в Херсонской области диверсантов, изъяли у них арсенал оружия и получили ценную информацию. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Оружие, найденное в схронах в Херсонской области бойцами чеченских подразделений
28 ноября, 13:53
Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
Он также отметил, что зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских националистов идет полным ходом.
На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами >>
Ранее Кадыров сообщал, что чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР.
 
Херсонская областьРамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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