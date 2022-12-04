https://crimea.ria.ru/20221204/kadyrov-soobschil-o-zaderzhanii-diversantov-v-khersonskoy-oblasti-1125671345.html
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бойцы спецподразделений Чеченской Республики задержали в Херсонской области диверсантов, изъяли у них арсенал оружия и получили ценную информацию. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T12:02
2022-12-04T12:02
2022-12-04T12:02
херсонская область
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Бойцы спецподразделений Чеченской Республики задержали в Херсонской области диверсантов, изъяли у них арсенал оружия и получили ценную информацию. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он также отметил, что зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских националистов идет полным ходом.На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами >>Ранее Кадыров сообщал, что чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
В Херсонской области задержаны планировавшие взрывы в новых регионах диверсанты - Кадыров