Рейтинг@Mail.ru
"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/akhmatovtsy-unichtozhili-diversantov-pod-kremennoy-v-lnr---kadyrov-1125609775.html
"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров - РИА Новости Крым, 30.11.2022
"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:30
2022-11-30T11:30
рамзан кадыров
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125132127_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71244769802ce8f8dd29873008d8107d.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что операцию оперативно и слаженно произвели бойцы спецподразделения "Ахмат", продолжая "оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений".Кадыров добавил, что на данной "ответственной территории" чеченский спецназ под руководством помощника главы ЧР, замкомандующего 2 армейским корпусом УНМ ЛНР, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова делают существенные успехи. "Другого от них мы не ожидали", – заметил он.Ранее Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ищут диверсантов на Херсонщине.
https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125132127_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_eacb27a270d0a1e26c7d2f9e1786a2d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины), украина
"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров

Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсантов в ЛНР

11:30 30.11.2022
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной. <...> удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что операцию оперативно и слаженно произвели бойцы спецподразделения "Ахмат", продолжая "оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений".
Кадыров добавил, что на данной "ответственной территории" чеченский спецназ под руководством помощника главы ЧР, замкомандующего 2 армейским корпусом УНМ ЛНР, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова делают существенные успехи.
"Другого от них мы не ожидали", – заметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:36
Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
Ранее Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ищут диверсантов на Херсонщине.
 
Рамзан КадыровВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
12:12Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
12:07Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
12:05Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине
11:49В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
11:39В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
11:30"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
11:17Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
11:02Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
10:48Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
10:28COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
10:17Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
10:06Более 50 улиц Симферополя останутся без света в четверг
09:34Керченская переправа стоит: паромы не ходят из-за шторма
09:16В Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ
09:02Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
08:46Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Лента новостейМолния