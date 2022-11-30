https://crimea.ria.ru/20221130/akhmatovtsy-unichtozhili-diversantov-pod-kremennoy-v-lnr---kadyrov-1125609775.html

"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров

"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров - РИА Новости Крым, 30.11.2022

"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров

Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T11:30

2022-11-30T11:30

2022-11-30T11:30

рамзан кадыров

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что операцию оперативно и слаженно произвели бойцы спецподразделения "Ахмат", продолжая "оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений".Кадыров добавил, что на данной "ответственной территории" чеченский спецназ под руководством помощника главы ЧР, замкомандующего 2 армейским корпусом УНМ ЛНР, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова делают существенные успехи. "Другого от них мы не ожидали", – заметил он.Ранее Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ищут диверсантов на Херсонщине.

https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html

украина

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рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины), украина