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Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
Власти Запорожской области совместно с "Росконцертом" планируют отправить в Севастополь "культурный десант", сюрпризы готовят уже к годовщине Крымской весны. Об РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:19
2023-01-24T14:19
2023-01-24T14:23
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новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Власти Запорожской области совместно с "Росконцертом" планируют отправить в Севастополь "культурный десант", сюрпризы готовят уже к годовщине Крымской весны. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр культуры Запорожской области Юрий Кованов во время своего рабочего визита в город-герой.По словам Кованова, между освобожденной территорией Запорожской области и Крымом непременно наладят обмен культурными мероприятиями, и некоторые из них уже в работе. "Безусловно, обмен выставками будет. Спектакли – театров нет, но есть коллективы творческие, которые могут приехать с концертом. С "Росконцертом" мы этот вопрос обсуждали и прорабатывали, профильные специалисты как раз над этим всем работают. Не могу сейчас сказать кто (приедет – ред.), пока это решается", – рассказал Кованов.Он также не исключил, что Севастополь может ждать гостей из Запорожской области уже очень скоро – на годовщину Крымской весны."Давайте подождем. Может быть, будут какие-то сюрпризы", – сказал глава минкульта Запорожской области.Делегация из министерства культуры одного из четырех новых регионов России во главе с Юрием Ковановым прибыла в Севастополь для решения вопросов, связанных, в частности, с передачей музея-заповедника "Каменная могила" в ведение государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".Ранее руководство Херсонеса сообщило РИА Новости Крым, что процесс передачи уникального памятника займет не менее полугода.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
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севастополь, запорожская область, культура, общество, новости крыма, новые регионы россии, мнения, юрий кованов
Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
В минкульте Запорожской области рассказали о сюрпризах для Севастополя в 2023 году
14:19 24.01.2023 (обновлено: 14:23 24.01.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Власти Запорожской области совместно с "Росконцертом" планируют отправить в Севастополь "культурный десант", сюрпризы готовят уже к годовщине Крымской весны. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр культуры Запорожской области Юрий Кованов во время своего рабочего визита в город-герой.
По словам Кованова, между освобожденной территорией Запорожской области и Крымом непременно наладят обмен культурными мероприятиями, и некоторые из них уже в работе.
"Безусловно, обмен выставками будет. Спектакли – театров нет, но есть коллективы творческие, которые могут приехать с концертом. С "Росконцертом" мы этот вопрос обсуждали и прорабатывали, профильные специалисты как раз над этим всем работают. Не могу сейчас сказать кто (приедет – ред.), пока это решается", – рассказал Кованов.
Он также не исключил, что Севастополь может ждать гостей из Запорожской области уже очень скоро – на годовщину Крымской весны.
"Давайте подождем. Может быть, будут какие-то сюрпризы", – сказал глава минкульта Запорожской области.
Делегация из министерства культуры одного из четырех новых регионов России во главе с Юрием Ковановым прибыла в Севастополь для решения вопросов, связанных, в частности, с передачей музея-заповедника "Каменная могила" в ведение государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Ранее руководство Херсонеса сообщило РИА Новости Крым,
что процесс передачи уникального памятника займет не менее полугода.
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