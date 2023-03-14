В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения

Добровольцы в Херсонской области прошли елеосвящение
Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.
Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.
Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.
Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.
"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.
"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.
Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.
Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.
Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.
Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.
В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".
В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".
Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.
Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.
Соборование совершается никак не меньше двух часов.
Соборование совершается никак не меньше двух часов.
"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.
"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.
Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.
Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.
"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.
Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.
Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.
В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".
Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.
Соборование совершается никак не меньше двух часов.
"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.