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В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения
В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения
РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T21:10
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фотоленты
сво
казачество
рпц (русская православная церковь)
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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сво, казачество, рпц (русская православная церковь), фото, херсонская область
В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвящения

Добровольцы в Херсонской области прошли елеосвящение

21:10 14.03.2023
 
© Дмитрий МакеевБойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования
Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
© Дмитрий Макеев
Читать в
© Дмитрий Макеев

Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
1 из 9

Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
2 из 9

Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
3 из 9

"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
4 из 9

Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
5 из 9

Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
6 из 9

В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
7 из 9

Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Соборование совершается никак не меньше двух часов.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
8 из 9

Соборование совершается никак не меньше двух часов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
9 из 9

"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.

© Дмитрий Макеев
1 из 9

Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования.

© Дмитрий Макеев
2 из 9

Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.

© Дмитрий Макеев
3 из 9

"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - говорит протоиерей Игорь Лесик.

© Дмитрий Макеев
4 из 9

Соборование – потому, что в этом Таинстве принимает участие "собор", то есть несколько священнослужителей.

© Дмитрий Макеев
5 из 9

Семь раз во время соборования читают Апостольское и Евангельское чтения и семь раз помазуют елеем.

© Дмитрий Макеев
6 из 9

В молитвах священники и все собравшиеся призывают Господа освободить верующих "от всякой болезни и слабости души и тела".

© Дмитрий Макеев
7 из 9

Есть мнение некоторых священников, что во время соборования прощаются забытые грехи.

© Дмитрий Макеев
8 из 9

Соборование совершается никак не меньше двух часов.

© Дмитрий Макеев
9 из 9

"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.

© Дмитрий Макеев
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
18:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
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ФотолентыСВОказачествоРПЦ (Русская православная церковь)ФотоХерсонская область
 
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