https://crimea.ria.ru/20231030/zachem-gitleru-nuzhny-byli-krym-i-sevastopol-1132423425.html

Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь

Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь

Задачей немецко-фашистских войск, которые вторглись в Крым в октябре 1941-го, было "расчистить" путь для кавказской нефти в Германию. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T20:03

2023-10-30T20:03

2023-10-30T20:03

радио "спутник в крыму"

севастополь

история

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

крым

мнения

ирина агишева

фашизм

адольф гитлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Задачей немецко-фашистских войск, которые вторглись в Крым в октябре 1941-го, было "расчистить" путь для кавказской нефти в Германию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом истории Великой Отечественной войны Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.Немецкие войска вторглись в Крым 20 октября 1941 года. Спустя десять дней они подошли к окраинам Севастополя, началась его Вторая героическая оборона. О том, что именно сюда прежде всего было обращено внимание Берлина, говорит уже то, что сама Великая Отечественная война для Севастополя началась почти на час раньше, чем для всей страны: в 3.20 ночи 22 июня.По словам Агишевой, захвату Крыма и главной базы Черноморского флота – Севастополя – фашистское командование придавало огромное значение, поскольку речь шла о важнейших потребностях Германии."Германия ощущала нехватку такого важного стратегического сырья, как нефть, и даже добыча ее в Румынии не обеспечивала потребностей. Ей необходима была кавказская нефть. А на пути к ней лежал Крым и Севастополь", – пояснила Агишева.Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали >>По ее словам, 21 августа Адольф Гитлер подписал приказ, в котором четко обозначил первоочередную задачу для своей армии до конца осени.О том, что "скорейшая ликвидация русских военно-морских баз на побережье Черного моря имеет решающее значение", Гитлер написал днем позже в своей записке генералу Францу Гальдеру, уточняет историк.Агишева отмечает, что Севастополь как главная база флота "испокон веков был прекрасно защищен с моря, а вот со стороны суши не имел оборонительных укреплений"."Даже когда обозначилась угроза Крыму со стороны суши, два первых оборонительных рубежа стали строиться в основном для защиты от морского или воздушного десанта. И только в сентябре 1941 года стали думать о том, чтобы построить передовой рубеж в 15-17 км от города протяженностью 46 км", – рассказала Агишева.Не имелось в городе и достаточного количества сухопутных частей, о чем сообщал комендант береговой обороны Севастополя, генерал-лейтенант Петр Моргунов, добавила она.Именно на это и делало ставку немецко-фашистское командование, определяя сроки взятия города "одним ударом". Для нацистских войск этот удар растянулся на восемь месяцев – оборона Севастополя длилась 250 дней.Не наигрался в кораблики: в Крыму ответили на фантазии Зеленского о ЧФ >>Тыла здесь не было – был город-фронт. Люди работали на нужды армии на производствах и в госпиталях, на земле и под землей – в штольнях Инкермана, объединялись в бригады народного ополчения, в отряды партизан записывались даже школьники.В попытке взять Севастополь и открыть себе путь в Кавказ гитлеровская армия потеряла 300 тысяч солдат и офицеров.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: праздник, история, современность Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать

https://crimea.ria.ru/20230703/Bereg-otvagi-kak-srazhalis-zaschitniki-Sevastopolya-1119750496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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