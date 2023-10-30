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Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь
Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь
Задачей немецко-фашистских войск, которые вторглись в Крым в октябре 1941-го, было "расчистить" путь для кавказской нефти в Германию. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T20:03
2023-10-30T20:03
радио "спутник в крыму"
севастополь
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
крым
мнения
ирина агишева
фашизм
адольф гитлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Задачей немецко-фашистских войск, которые вторглись в Крым в октябре 1941-го, было "расчистить" путь для кавказской нефти в Германию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом истории Великой Отечественной войны Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.Немецкие войска вторглись в Крым 20 октября 1941 года. Спустя десять дней они подошли к окраинам Севастополя, началась его Вторая героическая оборона. О том, что именно сюда прежде всего было обращено внимание Берлина, говорит уже то, что сама Великая Отечественная война для Севастополя началась почти на час раньше, чем для всей страны: в 3.20 ночи 22 июня.По словам Агишевой, захвату Крыма и главной базы Черноморского флота – Севастополя – фашистское командование придавало огромное значение, поскольку речь шла о важнейших потребностях Германии."Германия ощущала нехватку такого важного стратегического сырья, как нефть, и даже добыча ее в Румынии не обеспечивала потребностей. Ей необходима была кавказская нефть. А на пути к ней лежал Крым и Севастополь", – пояснила Агишева.Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали &gt;&gt;По ее словам, 21 августа Адольф Гитлер подписал приказ, в котором четко обозначил первоочередную задачу для своей армии до конца осени.О том, что "скорейшая ликвидация русских военно-морских баз на побережье Черного моря имеет решающее значение", Гитлер написал днем позже в своей записке генералу Францу Гальдеру, уточняет историк.Агишева отмечает, что Севастополь как главная база флота "испокон веков был прекрасно защищен с моря, а вот со стороны суши не имел оборонительных укреплений"."Даже когда обозначилась угроза Крыму со стороны суши, два первых оборонительных рубежа стали строиться в основном для защиты от морского или воздушного десанта. И только в сентябре 1941 года стали думать о том, чтобы построить передовой рубеж в 15-17 км от города протяженностью 46 км", – рассказала Агишева.Не имелось в городе и достаточного количества сухопутных частей, о чем сообщал комендант береговой обороны Севастополя, генерал-лейтенант Петр Моргунов, добавила она.Именно на это и делало ставку немецко-фашистское командование, определяя сроки взятия города "одним ударом". Для нацистских войск этот удар растянулся на восемь месяцев – оборона Севастополя длилась 250 дней.Не наигрался в кораблики: в Крыму ответили на фантазии Зеленского о ЧФ &gt;&gt;Тыла здесь не было – был город-фронт. Люди работали на нужды армии на производствах и в госпиталях, на земле и под землей – в штольнях Инкермана, объединялись в бригады народного ополчения, в отряды партизан записывались даже школьники.В попытке взять Севастополь и открыть себе путь в Кавказ гитлеровская армия потеряла 300 тысяч солдат и офицеров.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: праздник, история, современность Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
https://crimea.ria.ru/20230703/Bereg-otvagi-kak-srazhalis-zaschitniki-Sevastopolya-1119750496.html
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севастополь, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крым, мнения, ирина агишева, фашизм, адольф гитлер
Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь

Историк: Гитлер в 1941-м пошел на Крым и Севастополь ради нефти с Кавказа

20:03 30.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкОборона Севастополя
Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Владимир Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Задачей немецко-фашистских войск, которые вторглись в Крым в октябре 1941-го, было "расчистить" путь для кавказской нефти в Германию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом истории Великой Отечественной войны Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.
Немецкие войска вторглись в Крым 20 октября 1941 года. Спустя десять дней они подошли к окраинам Севастополя, началась его Вторая героическая оборона. О том, что именно сюда прежде всего было обращено внимание Берлина, говорит уже то, что сама Великая Отечественная война для Севастополя началась почти на час раньше, чем для всей страны: в 3.20 ночи 22 июня.
По словам Агишевой, захвату Крыма и главной базы Черноморского флота – Севастополя – фашистское командование придавало огромное значение, поскольку речь шла о важнейших потребностях Германии.
"Германия ощущала нехватку такого важного стратегического сырья, как нефть, и даже добыча ее в Румынии не обеспечивала потребностей. Ей необходима была кавказская нефть. А на пути к ней лежал Крым и Севастополь", – пояснила Агишева.
Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали >>
По ее словам, 21 августа Адольф Гитлер подписал приказ, в котором четко обозначил первоочередную задачу для своей армии до конца осени.
"Главная задача до наступления зимы это не взятие Москвы, а захват Крыма и лишение русских возможности получать нефть с Кавказа, - цитирует документ Агишева. - Взятие полуострова Крым имеет колоссальное значение для обеспечения поставок нефти из Румынии. Поэтому необходимо использовать все имеющиеся средства, в том числе и подвижные соединения, для того чтобы добиться быстрейшего форсирования Днепра и продвижения в направлении Крыма".
О том, что "скорейшая ликвидация русских военно-морских баз на побережье Черного моря имеет решающее значение", Гитлер написал днем позже в своей записке генералу Францу Гальдеру, уточняет историк.
Агишева отмечает, что Севастополь как главная база флота "испокон веков был прекрасно защищен с моря, а вот со стороны суши не имел оборонительных укреплений".
"Даже когда обозначилась угроза Крыму со стороны суши, два первых оборонительных рубежа стали строиться в основном для защиты от морского или воздушного десанта. И только в сентябре 1941 года стали думать о том, чтобы построить передовой рубеж в 15-17 км от города протяженностью 46 км", – рассказала Агишева.
Не имелось в городе и достаточного количества сухопутных частей, о чем сообщал комендант береговой обороны Севастополя, генерал-лейтенант Петр Моргунов, добавила она.
Именно на это и делало ставку немецко-фашистское командование, определяя сроки взятия города "одним ударом". Для нацистских войск этот удар растянулся на восемь месяцев – оборона Севастополя длилась 250 дней.
Не наигрался в кораблики: в Крыму ответили на фантазии Зеленского о ЧФ >>
Тыла здесь не было – был город-фронт. Люди работали на нужды армии на производствах и в госпиталях, на земле и под землей – в штольнях Инкермана, объединялись в бригады народного ополчения, в отряды партизан записывались даже школьники.
В попытке взять Севастополь и открыть себе путь в Кавказ гитлеровская армия потеряла 300 тысяч солдат и офицеров.
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Радио "Спутник в Крыму"СевастопольИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаКрымМненияИрина АгишеваФашизмАдольф Гитлер
 
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