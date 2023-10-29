https://crimea.ria.ru/20231029/gorod-krepost-kak-i-zachem-sevastopol-zakryvali-i-otkryvali-1132391873.html

Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали

Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали

РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T14:01

2023-10-29T14:01

2023-10-29T15:05

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Пока ялтинцы, евпаторийцы и жители других приморских городов и поселков обсуждают, как сделать их привлекательнее для туристов, севастопольцы спорят совсем о другом – следует ли Севастополю вернуть статус закрытого города, ограничить въезд сюда "не местным". Многие считают, что попытка развиваться в курортном направлении себя не оправдала, а предназначение Севастополя – быть только лишь городом русских моряков.Семьдесят пять лет назад, 29 октября 1948 года, увидели свет два важных документа. Первый – указ Президиума Верховного Совета СССР о выделении Севастополя в самостоятельный административный центр и отнесении к городам республиканского подчинения. Второй – постановление Совмина СССР об отдельном бюджете для города. А несколькими днями раньше высший орган исполнительной власти издал постановление № 403 об ускорении восстановления Севастополя. С формулировкой: "Совет Министров СССР считает неотложной государственной задачей всемерное ускорение восстановления Севастополя как первоклассной военно-морской крепости".С этого момента в послевоенной истории города-героя он стал фактически – но пока неофициально – "закрытым".Город военных тайнСевастополю не привыкать было к тому, что его то "закрывали", то допускали ослабление режима. То запрещали там селиться и даже въезжать на время некоторым гражданам, то делали исключение для кого-то."Пионером" ограничений стал император Николай I. Осенью 1829 года он подписал указ, по которому все евреи, кроме семей военнослужащих, должны были покинуть город. Но времени дал на это целых два года. А потом срок исполнения перенесли еще на четыре. И, конечно, в Севастополе оказались незаменимые люди, которые и после этого не уехали: раввины, купцы, и почему-то... художники. О последних вице-адмирал Михаил Лазарев в рапорте написал: "в которых жители до приезда других имеют крайнюю нужду".Хроника ограничений и разрешенийПосле 1856 г. — ограничения по пребыванию евреев Севастополе не соблюдаются: разрушенный во время Крымской войны город нуждается в купцах, подрядчиках, рабочих руках.1859 г. — официально разрешено проживать в Севастополе еврейским купцам, торговцам, почетным гражданам города, их семьям и слугам.1916 г. — на севастопольском рейде взорвался линкор "Императрица Мария". По самой вероятной версии, произошла диверсия, организованная немецкими разведслужбами. Въезд в город для иностранцев закрыт.Февраль 1917 г. — все ограничения сняты.1 мая – ноябрь 1918 г. — Севастополь и Крым оккупированы германскими войсками. Во всех городах установлены ограничения на въезд и выезд.После установления Советской власти в ноябре 1920 г. Севастополь открыт.В августе 1939 г. объявлен закрытым городом.1944–1948 гг. — на восстановление города со всей страны съезжаются строители, многие остаются жить в Севастополе. После обретения городом особого статуса усилены меры безопасности и контроля над въезжающими.1959 г. — в стране идет масштабное сокращение армии и флота. Руководитель страны Никита Хрущев "открывает" Севастополь: здесь создается база гражданского рыболовного флота, где могут трудоустроиться вышедшие в отставку моряки.Примерно с середины 60-х годов прошлого века Севастополь жил без официального "закрытия". Но сам статус военно-морской базы предполагал особый режим жизни и для военных, и для гражданских. Так что документы здесь проверяли у людей чаще, чем в других городах полуострова.Писатель-фантаст и инженер-конструктор Олег Лукьянов, побывавший в Севастополе в это время, написал в своем дневнике: "В нашем цивилизованном Саратове с его консерваторией, университетом и прочими высококультурными заведениями услышать мат легче, чем разменять гривенник. Здесь, в Севастополе, я пока не слышал ничего подобного... Я не видел ни одной обшарпанной рожи, бессильно хрюкающей в луже. За три полных дня я встретил случайно лишь одного милиционера и то пьющего квас на углу".Всех приезжих стразу предупреждали насчет местных "строгостей": куда можно ходить, а куда не стоит. Где не стоит расчехлять фотоаппарат и даже купаться. Балаклава превратилась фактически в "крепость в крепости". Почти все ее жители были членами семей военных или сами работали в воинских подразделениях.База ЧФ в Севастополе росла и совершенствовалась, здесь испытывалось новое вооружение, здесь находилось много оборонных предприятий. Поэтому в "верхах" снова и снова поднимался вопрос о закрытии города. Член Политбюро компартии Петр Шелест в августе 1968 года в своих записках отметил: "Принял Руднева, контр-адмирала, начальника политотдела Черноморского флота. Военные моряки предлагают – в целях сохранения военной тайны закрыть Севастополь для свободного доступа, в особенности для иностранцев".КстатиНесмотря на низкий уровень уголовных правонарушений, в Севастополе случались резонансные ЧП, подведомственные КГБ:- В 1967 году раскрыта группа в два десятка человек из детей высокопоставленных морских офицеров. Молодежь писала и распространяла антиправительственные листовки. Обсуждала необходимость смены руководства страны и теракт во время парада в Севастополе. Все участники раскаялись. Впоследствии они были помещены на лечение в психиатрическую больницу.- В апреле 1967 г. трое студентов Севастопольского приборостроительного института угнали с местного аэродрома ДОСААФ самолет ЯК-18 А, чтобы бежать в Турцию. Лететь хотели через Евпаторию, опасаясь севастопольской системы ПВО. За Саками самолет потерял высоту и столкнулся с опорой ЛЭП, двое угонщиков погибли.- В 1974 г. раскрыта севастопольская неонацистская группа Вадима Вежнера. Ее члены распространяли антисоветские листовки, разрисовывали памятники свастикой. Арестованы после визита в посольство ФРГ в Москве, были помещены в специальную психиатрическую больницу.- В 1981 г. из Севастополя на надувном матрасе пытался уплыть в Турцию убежавший из колонии Евгений Ястребцов. Был выловлен пограничниками в нейтральных водах.Иностранцы здесь не ночуютДоводы военных руководство Советского Союза все же услышало. В марте 1984-го Совмин СССР принял постановление об установлении пограничной зоны в пределах Севастополя. А уже через два с половиной месяца в город по одному своему желанию попасть было невозможно.Чтобы оградить въезд со стороны Ялты, был создан КПП в районе села Гончарное. До сих пор в районе уже не работающего ресторана "Шайба" стоит пограничный столб, обозначающий ту самую особую зону. Был такой столб и на Северной стороне, у совхоза имени Полины Осипенко.Проверяли всех пассажиров автобусов, которые шли в Севастополь. А в поезда и электрички на станции Верхнесадовая заходили патрули – или военные, или милицейские. Крымчане все же находили возможность обойти такие проверки: лавировали из вагона в вагон или садились на первую электричку, которую проверяли реже.Меры по ограничению въезда сверхжесткими не были: прошмыгнуть без проверки кому-то удавалось. Но они исключали возможность прибытия иностранцев более чем на день.Другим важным для севастопольцев бонусом закрытого города было снабжение.Крым лишь в конце 80-х в полной мере ощутил, что такое продовольственный дефицит. До этого, в сравнении с другими регионами, мог считаться местом изобильным. Хотя за некоторыми продуктами вроде гречки, сгущенки, зеленого горошка, сырокопченых колбас, шоколадных конфет нужно было побегать и постоять в очередях.А вот севастопольцам этого не требовалось. Город не был предназначен для рекреации, напомнил Сергей Горбачев. Поэтому продукты не "выметались" из магазинов туристами, а его жители были прикреплены к столам заказов. Каждый севастополец получал талоны и мог гарантировано приобрести определенное количество продуктов по своему выбору.Факты- В начале 90-х годов проверять приезжающих в Севастополь практически прекратили.- В 1992 году в Севастополь не пустили Владимира Жириновского, который хотел поддержать моряков-черноморцев, отказавшихся принимать присягу Украине. Украинские власти тогда вспомнили, что статус пограничной зоны не отменен.- В советское время в закрытом Севастополе происходило 1-2 убийства в год. В начале 90-х оно увеличилось в тридцать раз.

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

севастополь, история, авторы, крым, россия, общество