https://crimea.ria.ru/20231027/tayny-zatoplennykh-korabley-v-sevastopole-chto-pomozhet-ikh-razgadat-1132369415.html
Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
Опыт исследования гидротехнических сооружений, возведенных в Кронштадте при Петре I, поможет ученым разгадывать тайны кораблей, затопленных в Севастопольской... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T19:19
2023-10-27T19:19
2023-10-27T19:20
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виктор вахонеев
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балтийское море
история
севастопольский государственный университет (севгу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Опыт исследования гидротехнических сооружений, возведенных в Кронштадте при Петре I, поможет ученым разгадывать тайны кораблей, затопленных в Севастопольской бухте в годы Крымской войны. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, завлабораторией СевГУ Виктор Вахонеев, который участвует сейчас в погружениях на Балтике.Привлеченные к работам севастопольские ученые погружаются на глубину до 15,5 метров в Финском заливе. Они исследуют акваторию вокруг острова Котлин, на котором располагается город-порт Кронштадт. Экспедиция связана с крупным проектом "Остров фортов".С начала работ, а стартовали они еще в 2020-м, ученые находят здесь массу интересного с петровских времен: многочисленные ядра, в том числе цепные – книппели (снаряды корабельной артиллерии для разрушения парусов и судового такелажа). Собрана уже целая коллекция из десятков кирпичей с клеймами самых разных фабрик, и топоров, которые мастера, строившие заграждения, роняли в море.Подводные заграды, так называемые ряжи, сооружать стали в 18 веке, при Петре I, для защиты Петербурга от нападения с моря. Именно они – главная цель исследователей.Группа из шести севастопольских ученых занимается приборным поиском. На вооружении – морской магнитометр для поиска теромагнитных целей, проще говоря, различных металлических изделий, а также гидролокатор бокового обзора, "чтобы увидеть все возможные объекты на морском дне как на фотографии", и морской профилограф, который просвечивает морское дно, выявляя объекты, скрытые донными отложениями.Основная задача – картографирование ряжей. После этого водолазы и телеуправляемые подводные аппараты обследуют выявленные точки.Все оборудование современное и точное, открывающее множество возможностей для исследований, и опыт такой работы, конечно же, бесценный, говорит Вахонеев. Тем более если учитывать, что ряжи – "очень интересный вид археологического объекта, который мало изучен".Самое позднее сооружение – 1855 года, то есть периода Крымской войны.В Севастополе для той же цели – защиты города с моря – еще годом ранее было принято драматическое решение: чтобы не дать вражескому флоту зайти в бухту, затопили часть Черноморского флота – на дно легли два фрегата и пять линейных кораблей. Позже был затоплен еще один корабль, а в 1855-м еще несколько кораблей и судов – всего более 90.По словам Вахонеева, опыт работы на Балтике, в тяжелых условиях, будет очень полезен, когда в Севастополе вернутся к исследованиям затопленных кораблей, ведь некоторые до сих пор покоятся на дне.Экспедицию в Финском заливе проводит Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН при участии сотрудников Центра морских исследований и технологий и научно-исследовательской лаборатории "Междисциплинарные исследования прибрежной зоны" Севастопольского государственного университета. Работу завершат на следующей неделе.Ранее ученый рассказал, что в Херсонесе во время раскопок были найдены маски дохристианской эпохи. Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты моря: как работают подводные археологи в Крыму Крымская Атлантида: что нашли ученые в древнем городе Акра В Крыму стало меньше "черных" дайверов – ученый
https://crimea.ria.ru/20231016/nulevaya-mirovaya-170-let-s-nachala-krymskoy-voyny-1131985027.html
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балтийское море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, виктор вахонеев, черное море, балтийское море, история, севастопольский государственный университет (севгу), финский залив, кронштадт, крымская война
Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
Ученый Вахонеев: опыт подводных работ в Кронштадте пригодится в Севастополе
19:19 27.10.2023 (обновлено: 19:20 27.10.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Опыт исследования гидротехнических сооружений, возведенных в Кронштадте при Петре I, поможет ученым разгадывать тайны кораблей, затопленных в Севастопольской бухте в годы Крымской войны. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, завлабораторией СевГУ Виктор Вахонеев, который участвует сейчас в погружениях на Балтике.
Привлеченные к работам севастопольские ученые погружаются на глубину до 15,5 метров в Финском заливе. Они исследуют акваторию вокруг острова Котлин, на котором располагается город-порт Кронштадт. Экспедиция связана с крупным проектом "Остров фортов".
"Сейчас три форта – "Александр", "Кроншлот" и "Петр" – приспосабливаются для размещения современного, достаточно большого музейного культурного кластера. И в акватории проводятся исследования с целью выявления археологических объектов", – объясняет Вахонеев.
С начала работ, а стартовали они еще в 2020-м, ученые находят здесь массу интересного с петровских времен: многочисленные ядра, в том числе цепные – книппели (снаряды корабельной артиллерии для разрушения парусов и судового такелажа). Собрана уже целая коллекция из десятков кирпичей с клеймами самых разных фабрик, и топоров, которые мастера, строившие заграждения, роняли в море.
Подводные заграды, так называемые ряжи, сооружать стали в 18 веке, при Петре I, для защиты Петербурга от нападения с моря. Именно они – главная цель исследователей.
"Когда становился лед, выходили мастера и сооружали деревянные коробы-клети из сруба. Выстраивались из них большие высокие линии, а потом лед прорубали, и они уходили под воду. Только наши суда знали, как подойти к порту и не получить пробоину", – рассказывает Вахонеев.
Группа из шести севастопольских ученых занимается приборным поиском. На вооружении – морской магнитометр для поиска теромагнитных целей, проще говоря, различных металлических изделий, а также гидролокатор бокового обзора, "чтобы увидеть все возможные объекты на морском дне как на фотографии", и морской профилограф, который просвечивает морское дно, выявляя объекты, скрытые донными отложениями.
Основная задача – картографирование ряжей. После этого водолазы и телеуправляемые подводные аппараты обследуют выявленные точки.
Все оборудование современное и точное, открывающее множество возможностей для исследований, и опыт такой работы, конечно же, бесценный, говорит Вахонеев. Тем более если учитывать, что ряжи – "очень интересный вид археологического объекта, который мало изучен".
Самое позднее сооружение – 1855 года, то есть периода Крымской войны.
В Севастополе для той же цели – защиты города с моря – еще годом ранее было принято драматическое решение: чтобы не дать вражескому флоту зайти в бухту, затопили часть Черноморского флота – на дно легли два фрегата и пять линейных кораблей. Позже был затоплен еще один корабль, а в 1855-м еще несколько кораблей и судов – всего более 90.
По словам Вахонеева, опыт работы на Балтике, в тяжелых условиях, будет очень полезен, когда в Севастополе вернутся к исследованиям затопленных кораблей, ведь некоторые до сих пор покоятся на дне.
"Большую часть кораблей, 90%, подняли еще во второй половине 19 века. Была большая операция, 50 лет занимались их подъемом, разные организации этим занимались, и отечественные, и приглашенные иностранные специалисты. Но несколько из затопленных кораблей все еще здесь. Они уже заилены, но мы примерно знаем места, где они могут быть. И есть мечта когда-нибудь вернуться к их поиску с уже современным техническими средствами, и исследовать в гавани. И этот опыт петербургский нам очень в этом плане поможет", – заключил специалист.
Экспедицию в Финском заливе проводит Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН при участии сотрудников Центра морских исследований и технологий и научно-исследовательской лаборатории "Междисциплинарные исследования прибрежной зоны" Севастопольского государственного университета. Работу завершат на следующей неделе.
Ранее ученый рассказал
, что в Херсонесе во время раскопок были найдены маски дохристианской эпохи.
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