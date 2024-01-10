https://crimea.ria.ru/20240110/v-germanii-rezko-snizilis-obemy-proizvodstva-1134079877.html

В Германии резко снизились объемы производства

В Германии резко снизились объемы производства - РИА Новости Крым, 10.01.2024

В Германии резко снизились объемы производства

Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет об экономических показателях за третий квартал 2023 года. По его данным, объем... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет об экономических показателях за третий квартал 2023 года. По его данным, объем промышленного производства в третьем квартале снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В ноябре темп падения еще более ускорился и составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.Согласно данным сравнительных отчетов на сайте Destatis, промышленное производство в стране снижается на протяжении уже шести месяцев. Так, в ноябре падение объемов составило 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.Валовой внутренний продукт в третьем квартале упал на 0,1% по сравнению со вторым кварталом и на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Эксперты отмечают, что падение промпроизводства в стране связано с высокими ценами на энергоносители, инфляцией и спадом в мировой экономике.На фоне падения экономики резко упал рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он уже убедил всех, и прежде всего немцев, в том, что он бесполезная фигура на посту премьера, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Именно при его непосредственном руководстве Германия утратила роль главной европейской страны с точки зрения экономического развития и стала куда менее заметной на мировой арене, полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурмВ Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для УкраиныГермания заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева

германия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, экономика, новости, производство