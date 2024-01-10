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В Германии резко снизились объемы производства
В Германии резко снизились объемы производства - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В Германии резко снизились объемы производства
Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет об экономических показателях за третий квартал 2023 года. По его данным, объем... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T12:07
2024-01-10T12:07
2024-01-10T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет об экономических показателях за третий квартал 2023 года. По его данным, объем промышленного производства в третьем квартале снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В ноябре темп падения еще более ускорился и составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.Согласно данным сравнительных отчетов на сайте Destatis, промышленное производство в стране снижается на протяжении уже шести месяцев. Так, в ноябре падение объемов составило 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.Валовой внутренний продукт в третьем квартале упал на 0,1% по сравнению со вторым кварталом и на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Эксперты отмечают, что падение промпроизводства в стране связано с высокими ценами на энергоносители, инфляцией и спадом в мировой экономике.На фоне падения экономики резко упал рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он уже убедил всех, и прежде всего немцев, в том, что он бесполезная фигура на посту премьера, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Именно при его непосредственном руководстве Германия утратила роль главной европейской страны с точки зрения экономического развития и стала куда менее заметной на мировой арене, полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурмВ Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для УкраиныГермания заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева
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германия, в мире, экономика, новости, производство
В Германии резко снизились объемы производства
В Германии удорожание энергоносителей привело к резкому падению объемов производства
12:07 10.01.2024 (обновлено: 12:24 10.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым.
Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет
об экономических показателях за третий квартал 2023 года. По его данным, объем промышленного производства в третьем квартале снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Экономические показатели в промышленности (без учета строительства) значительно снизились (-3,8%) по сравнению с тем же кварталом годом ранее. В промышленности, и особенно в сфере энергоснабжения, снизилось производство, тогда как в строительстве впервые с начала 2022 года зафиксирован рост (+1,2%)", - говорится в отчете.
В ноябре темп падения еще более ускорился и составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Согласно данным сравнительных отчетов на сайте Destatis, промышленное производство в стране снижается на протяжении уже шести месяцев. Так, в ноябре падение объемов составило 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
"Внешняя торговля снизилась в третьем квартале 2023 года с учетом цен, календаря и сезонных колебаний. Общий объем экспорта товаров и услуг упал на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Импорт сократился еще больше (-1,3%)", - приводит данные Федеральное статистическое управление ФРГ.
Валовой внутренний продукт в третьем квартале упал на 0,1% по сравнению со вторым кварталом и на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Эксперты отмечают, что падение промпроизводства в стране связано с высокими ценами на энергоносители, инфляцией и спадом в мировой экономике.
На фоне падения экономики резко упал рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он уже убедил всех, и прежде всего немцев, в том, что он бесполезная фигура на посту премьера, заявил в эфире радио
"Спутник в Крыму" политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Именно при его непосредственном руководстве Германия утратила роль главной европейской страны с точки зрения экономического развития и стала куда менее заметной на мировой арене, полагает эксперт.
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