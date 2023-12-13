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Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева

Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева

Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев. Об этом со РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T15:37

2023-12-13T15:37

2023-12-13T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев. Об этом со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца пишет РИА Новости.В ходе совместной с канцлером пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер пояснил, что речь о прямой помощи, помимо той, что уже оказывается через различные фонды Евросоюза.Принятию бюджета Германии предшествовали длительные дискуссии канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и главы минфина Кристиана Линднера.Спор проходил на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это сократило бюджетные ассигнования на деятельность различных министерств страны. В частности, прекратилось финансирование мер, которые были направлены на снижение цен на энергоносители и электричество.Такое решение министерства финансов последовало после того, как конституционный суд Германии признал незаконным перераспределение 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021-го года для борьбы с пандемией в фонд по защите климата.При этом, как сообщало немецкое издание Bild, в бюджете-2024 правящие круги Германии собирались удвоить военную помощь Украине. Сумму планировалось увеличить с четырех миллиардов евро до восьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковГермания не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГГермания начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами

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германия, украина, в мире, олаф шольц, новости, финансы