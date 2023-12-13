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Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева
Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева
Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев. Об этом со РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T15:37
2023-12-13T15:37
германия
украина
в мире
олаф шольц
новости
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев. Об этом со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца пишет РИА Новости.В ходе совместной с канцлером пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер пояснил, что речь о прямой помощи, помимо той, что уже оказывается через различные фонды Евросоюза.Принятию бюджета Германии предшествовали длительные дискуссии канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и главы минфина Кристиана Линднера.Спор проходил на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это сократило бюджетные ассигнования на деятельность различных министерств страны. В частности, прекратилось финансирование мер, которые были направлены на снижение цен на энергоносители и электричество.Такое решение министерства финансов последовало после того, как конституционный суд Германии признал незаконным перераспределение 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021-го года для борьбы с пандемией в фонд по защите климата.При этом, как сообщало немецкое издание Bild, в бюджете-2024 правящие круги Германии собирались удвоить военную помощь Украине. Сумму планировалось увеличить с четырех миллиардов евро до восьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковГермания не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГГермания начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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германия, украина, в мире, олаф шольц, новости, финансы
Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева

На помощь Киеву Германия заложила в бюджет страны 14 миллиардов евро - Шольц

15:37 13.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев. Об этом со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца пишет РИА Новости.
"Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо, – заявил Шольц. – В бюджет ФРГ на следующий год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и шесть миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев".
В ходе совместной с канцлером пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер пояснил, что речь о прямой помощи, помимо той, что уже оказывается через различные фонды Евросоюза.
Принятию бюджета Германии предшествовали длительные дискуссии канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и главы минфина Кристиана Линднера.
Спор проходил на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это сократило бюджетные ассигнования на деятельность различных министерств страны. В частности, прекратилось финансирование мер, которые были направлены на снижение цен на энергоносители и электричество.
Такое решение министерства финансов последовало после того, как конституционный суд Германии признал незаконным перераспределение 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021-го года для борьбы с пандемией в фонд по защите климата.
При этом, как сообщало немецкое издание Bild, в бюджете-2024 правящие круги Германии собирались удвоить военную помощь Украине. Сумму планировалось увеличить с четырех миллиардов евро до восьми.
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ГерманияУкраинаВ миреОлаф ШольцНовостиФинансы
 
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