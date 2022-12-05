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Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ
Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ
Украинские боевики понесли потери личного состава и техники при попытках наступления в зоне проведения спецоперации, все атаки противника были отбиты армией... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T13:31
2022-12-05T13:31
луганская народная республика (лнр)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики понесли потери личного состава и техники при попытках наступления в зоне проведения спецоперации, все атаки противника были отбиты армией России. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Красно-Лиманском направлении при попытке нападения уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.На Купянском направлении российские войска ударили по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки и потеряли до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа."На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221205/vs-rf-unichtozhili-inostrannykh-naemnikov-vsu-i-amerikanskuyu-tekhniku-1125687394.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ

Украинские войска понесли потери при попытке наступления — Минобороны

13:31 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики понесли потери личного состава и техники при попытках наступления в зоне проведения спецоперации, все атаки противника были отбиты армией России. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Красно-Лиманском направлении при попытке нападения уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", — рассказали в министерстве.
На Купянском направлении российские войска ударили по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки и потеряли до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
"На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
13:07
ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику
Луганская Народная Республика (ЛНР)Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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