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В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса

В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса - РИА Новости Крым, 30.07.2023

В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса

Более тридцати улиц и ряд садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без света из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T08:11

2023-07-30T08:11

2023-07-30T08:11

новости крыма

севастополь

отключение электроэнергии

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Более тридцати улиц и ряд садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без света из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня света не будет по улицам Ковпака 26-56, 13-19,9; Ивана Голубца 15-39; Авдеева 14-42, 17-а,15-45, 49; Антоненко 2-26; Белинского 2-14, 1-19; Матюшенко 16, 21, 22-44, 19-47; Руднева 7; Симферопольской 30-48, 31-43, 19-27; Льва Толстого 40-62, 45, 58-А.С 9 часов утра до 15.00 без подачи электроэнергии останутся следующие адреса: Адмирала Октябрьского 6; Очаковцев 14, 22-26, 5-23; Бутакова 4; Кулакова 37-а; Драпушко 20-А, 6-А, 2-16, 3-17.С 9 часов до 17.00 – шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 107-111, 115-117, 12; переулки Знойный 20, 28, 11-А, 19, 27, 8; Воздушной армии 6-8, 8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731; улицы Апрельская 18-А, 24; Майская 16-А, 20, 28, 7-9, 27; Июньская 20, 9; Августовская 20, 24; Маринеско Александра 20/12, 20/4, 56-А/1, 20-23, 11; Тараса Шевченко 44-А; Монастырское шоссе 4, 176; 1-я Воронцовская 39; 2-я Воронцовская 8, 18, 24, 28; 3-я Воронцовская 4-А, 4; ул. Командира Барабаша 6, 11-19; Ромашковая 82-А, 80-А, 56-60, 72-76, 80-82, 77, 41-43, 49, 55; Муромская 182-А,188-А; Горпищенко 109/33, 109/34, Маслиновая 44-а,171/58.Также до пяти часов вечера частично без света садовые товарищества "Вагонник", "Сапун-гора", "Рыбак", "Скиф", "Статистик-2", а также улица Молодежная,14-16 в селе Терновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогодыУдар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения светаГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

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