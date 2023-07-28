Рейтинг@Mail.ru
Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230728/chast-kryma-vse-esche-bez-sveta-iz-za-nochnoy-nepogody-1130370510.html
Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды
Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды
Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в девяти районах и двух городах Крыма после ночной непогоды, приоритетные работы ведутся на шести... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:36
2023-07-28T17:40
крым
погода в крыму
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/95/1101179549_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_007cd96ea06201415408955c7d7f50f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в девяти районах и двух городах Крыма после ночной непогоды, приоритетные работы ведутся на шести высоковольтных ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Ранее в Сакском, Симферопольском, Черноморском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Белогорском, Ленинском и Первомайском районах, а также в Евпатории и крымской столице произошли отключения света из-за непогоды. Параллельно энергетики выполняют точечные заявки потребителей, организована круглосуточная сменная работа персонала. Работы продолжат до полной ликвидации последствий, точных сроков возобновления подачи электричества абонентам на предприятии пока не называют.Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеетПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями - ВИДЕОВ Ялте шторм: пляжи закрыты для купания
https://crimea.ria.ru/20230728/stikhiya-v-sevastopole-kak-gorod-perezhil-noch-i-k-chemu-esche-gotovitsya-1130348125.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/95/1101179549_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_692b6ae0eda7d052656f8ddf727882cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, погода
Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды

Девять районов и два города в Крыму частично остаются без света из-за ночного шторма

17:36 28.07.2023 (обновлено: 17:40 28.07.2023)
 
© Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
© Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в девяти районах и двух городах Крыма после ночной непогоды, приоритетные работы ведутся на шести высоковольтных ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Ранее в Сакском, Симферопольском, Черноморском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Белогорском, Ленинском и Первомайском районах, а также в Евпатории и крымской столице произошли отключения света из-за непогоды.
"В первую очередь работники компании направляют усилия на устранение обрывов проводов на воздушных линиях 6-10 кВ, продолжают восстановительные работы на шести ЛЭП", - сказано в сообщении "Крыэнерго".
Параллельно энергетики выполняют точечные заявки потребителей, организована круглосуточная сменная работа персонала. Работы продолжат до полной ликвидации последствий, точных сроков возобновления подачи электричества абонентам на предприятии пока не называют.
Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.
Ливень в Севастополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
10:35
Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
Пугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями - ВИДЕО
В Ялте шторм: пляжи закрыты для купания
 
КрымПогода в КрымуГУП РК "Крымэнерго"ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости КрымаПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Смертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
19:01Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача
18:53Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
18:33Квартиру Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион
18:17Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
18:08Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
18:05Курорт Mriya Resort & SPA отметит девятилетие 10-12 августа
17:58Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
17:45Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
17:36Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды
17:32Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома
17:23Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
17:18Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
17:07В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
16:48Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
16:28Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
16:17Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
15:56Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
15:46ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
15:33Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния