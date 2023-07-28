https://crimea.ria.ru/20230728/chast-kryma-vse-esche-bez-sveta-iz-za-nochnoy-nepogody-1130370510.html

Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды

Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Часть Крыма все еще без света из-за ночной непогоды

Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в девяти районах и двух городах Крыма после ночной непогоды, приоритетные работы ведутся на шести... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:36

2023-07-28T17:36

2023-07-28T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в девяти районах и двух городах Крыма после ночной непогоды, приоритетные работы ведутся на шести высоковольтных ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Ранее в Сакском, Симферопольском, Черноморском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Белогорском, Ленинском и Первомайском районах, а также в Евпатории и крымской столице произошли отключения света из-за непогоды. Параллельно энергетики выполняют точечные заявки потребителей, организована круглосуточная сменная работа персонала. Работы продолжат до полной ликвидации последствий, точных сроков возобновления подачи электричества абонентам на предприятии пока не называют.Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеетПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями - ВИДЕОВ Ялте шторм: пляжи закрыты для купания

https://crimea.ria.ru/20230728/stikhiya-v-sevastopole-kak-gorod-perezhil-noch-i-k-chemu-esche-gotovitsya-1130348125.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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