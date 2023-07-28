https://crimea.ria.ru/20230728/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi-i-potepleet-1130349227.html
Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
После сильных дождей, которые накрыли Крым в ночь на пятницу, погода стабилизируется. В выходные потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T13:42
2023-07-28T13:42
2023-07-28T13:42
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. После сильных дождей, которые накрыли Крым в ночь на пятницу, погода стабилизируется. В выходные потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, накануне на Крым обрушился сильнейший тропический ливень, выпало значительное количество осадков, однако уже в пятницу к вечеру интенсивность дождей снизится и в субботу они не прогнозируются.В воскресенье осадков также не предвидится. Метеорологи прогнозируют солнечную и теплую погоду."В ночные часы температура будет не ниже +14…19 градусов, в дневные часы можно рассчитывать на +26…31 градус. То есть мы постепенно вернемся в рамки положенной для этого периода климатической нормы. Ветер при этом будет легким и освежающим, по скорости не более 2-7 м/с. Так что через сутки погода уже наладится и вернется в положенные рамки", - отметил Тишковец.А на следующей неделе метеорологи не исключают приход настоящей жары. Стартует неделя с 30-градусных отметок и к выходным воздух в Крыму уже может прогреться до +40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьКаким будет август в КрымуПогода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
https://crimea.ria.ru/20230728/nepogoda-obrushilas-na-krym-grad-reki-na-dorogakh-i-vyrvannye-derevya-1130345505.html
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Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
ФОБОС: в Крыму на выходных до + 31 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. После сильных дождей, которые накрыли Крым в ночь на пятницу, погода стабилизируется. В выходные потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, накануне на Крым обрушился сильнейший тропический ливень, выпало значительное количество осадков, однако уже в пятницу к вечеру интенсивность дождей снизится и в субботу они не прогнозируются.
"С наступление субботы инициатива перейдет к антициклону, постепенно распогодится, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +13…18 градусов, а днем уже воздух прогреется до +24…29 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
В воскресенье осадков также не предвидится. Метеорологи прогнозируют солнечную и теплую погоду.
"В ночные часы температура будет не ниже +14…19 градусов, в дневные часы можно рассчитывать на +26…31 градус. То есть мы постепенно вернемся в рамки положенной для этого периода климатической нормы. Ветер при этом будет легким и освежающим, по скорости не более 2-7 м/с. Так что через сутки погода уже наладится и вернется в положенные рамки", - отметил Тишковец.
А на следующей неделе метеорологи не исключают приход настоящей жары. Стартует неделя с 30-градусных отметок и к выходным воздух в Крыму уже может прогреться до +40 градусов.
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