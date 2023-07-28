https://crimea.ria.ru/20230728/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi-i-potepleet-1130349227.html

Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет

Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет

После сильных дождей, которые накрыли Крым в ночь на пятницу, погода стабилизируется. В выходные потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T13:42

2023-07-28T13:42

2023-07-28T13:42

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. После сильных дождей, которые накрыли Крым в ночь на пятницу, погода стабилизируется. В выходные потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, накануне на Крым обрушился сильнейший тропический ливень, выпало значительное количество осадков, однако уже в пятницу к вечеру интенсивность дождей снизится и в субботу они не прогнозируются.В воскресенье осадков также не предвидится. Метеорологи прогнозируют солнечную и теплую погоду."В ночные часы температура будет не ниже +14…19 градусов, в дневные часы можно рассчитывать на +26…31 градус. То есть мы постепенно вернемся в рамки положенной для этого периода климатической нормы. Ветер при этом будет легким и освежающим, по скорости не более 2-7 м/с. Так что через сутки погода уже наладится и вернется в положенные рамки", - отметил Тишковец.А на следующей неделе метеорологи не исключают приход настоящей жары. Стартует неделя с 30-градусных отметок и к выходным воздух в Крыму уже может прогреться до +40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьКаким будет август в КрымуПогода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло

https://crimea.ria.ru/20230728/nepogoda-obrushilas-na-krym-grad-reki-na-dorogakh-i-vyrvannye-derevya-1130345505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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