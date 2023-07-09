https://crimea.ria.ru/20230709/pogoda-million-na-million-v-krym-vozvraschaetsya-komfortnoe-teplo-1129886355.html

Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло

Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло

На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T18:13

2023-07-09T18:13

2023-07-09T18:13

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник и последующие дни атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а температурный фон с каждым днем будет прибавлять по градусу, средние ночные температуры будут варьироваться от +15 до +20.Температура воды в море, по словам эксперта, тоже идеальная: 22-25 градусов тепла. До конца июля среднесуточная температура будет держаться в рамках статистической нормы +28…33.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаВ Анапе запретили купаться в море

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2023

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