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Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T18:13
2023-07-09T18:13
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник и последующие дни атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а температурный фон с каждым днем будет прибавлять по градусу, средние ночные температуры будут варьироваться от +15 до +20.Температура воды в море, по словам эксперта, тоже идеальная: 22-25 градусов тепла. До конца июля среднесуточная температура будет держаться в рамках статистической нормы +28…33.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаВ Анапе запретили купаться в море
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло

ФОБОС: в Крыму на неделе установится комфортная погода, море прогреется до +25

18:13 09.07.2023
 
© РИА Новости КрымКаяки на пляже
Каяки на пляже - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на понедельник эхо уходящего циклона еще может кое-где отозваться незначительными мозаичными дождями. Температура воздуха составит +15...20. Днем скажется влияние гребня антициклона, нисходящие воздушные потоки которого начнут рассеивать облачность. Температура до +23…28 градусов", - прогнозирует Тишковец.
Во вторник и последующие дни атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а температурный фон с каждым днем будет прибавлять по градусу, средние ночные температуры будут варьироваться от +15 до +20.
"Днем во вторник +24…29, в среду +25…30. С четверга до конца недели - идеальные метеоусловия, погода "миллион на миллион", когда на небе ни облачка, видимость отличная. Ночью +16…21, днем +28..33. Это даже немного теплее нормы, положенной на макушку лета", - говорит он.
Температура воды в море, по словам эксперта, тоже идеальная: 22-25 градусов тепла. До конца июля среднесуточная температура будет держаться в рамках статистической нормы +28…33.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости Крыма
 
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