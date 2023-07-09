Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
ФОБОС: в Крыму на неделе установится комфортная погода, море прогреется до +25
© РИА Новости КрымКаяки на пляже
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, будет ясная и солнечная погода, температура воды в море достигнет +25. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на понедельник эхо уходящего циклона еще может кое-где отозваться незначительными мозаичными дождями. Температура воздуха составит +15...20. Днем скажется влияние гребня антициклона, нисходящие воздушные потоки которого начнут рассеивать облачность. Температура до +23…28 градусов", - прогнозирует Тишковец.
Во вторник и последующие дни атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а температурный фон с каждым днем будет прибавлять по градусу, средние ночные температуры будут варьироваться от +15 до +20.
"Днем во вторник +24…29, в среду +25…30. С четверга до конца недели - идеальные метеоусловия, погода "миллион на миллион", когда на небе ни облачка, видимость отличная. Ночью +16…21, днем +28..33. Это даже немного теплее нормы, положенной на макушку лета", - говорит он.
Температура воды в море, по словам эксперта, тоже идеальная: 22-25 градусов тепла. До конца июля среднесуточная температура будет держаться в рамках статистической нормы +28…33.
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