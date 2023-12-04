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В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших
В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.12.2023
В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших
Семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службах крымского главка СК... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T11:36
2023-12-04T11:36
2023-12-04T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма.Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь. Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который пришел выяснить, почему мужчина не вышел на работу.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, надзорное ведомство проводит по факту произошедшего проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил делоВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла
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крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, общество, отравление
В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших
В Крыму двое детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом
11:36 04.12.2023 (обновлено: 11:48 04.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма.
"Сегодня ранним утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четверых человек: супружеской пары и двоих детей – мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет с внешними признаками отравления угарным газом", – говорится в сообщении Следственного комитета.
Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь.
Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который пришел выяснить, почему мужчина не вышел на работу.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, надзорное ведомство проводит по факту произошедшего проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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