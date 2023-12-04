https://crimea.ria.ru/20231204/v-krymu-semya-iz-7-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-chetvero-pogibshikh-1133288784.html

В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших

В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.12.2023

В Крыму семья из 7 человек отравилась угарным газом: четверо погибших

Семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службах крымского главка СК... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T11:36

2023-12-04T11:36

2023-12-04T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма.Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь. Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который пришел выяснить, почему мужчина не вышел на работу.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, надзорное ведомство проводит по факту произошедшего проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил делоВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, общество, отравление