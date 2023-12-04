https://crimea.ria.ru/20231204/stalo-izvestno-o-sostoyanii-otravivshikhsya-ugarnym-gazom-v-krymu-1133289246.html

Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму

Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму

Состояние пострадавших от угарного газа в Симферопольском районе Крыма врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T12:00

2023-12-04T12:00

2023-12-04T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Состояние пострадавших от угарного газа в Симферопольском районе Крыма врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Ранее в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма сообщили, что семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо из них скончались. Еще трое были доставлены в больницы.В минздраве отметили, что в службу скорой медицинской помощи Республики Крым 4 декабря 2023 года поступил вызов в один из населенных пунктов Симферопольского района с поводом "отравление неизвестным веществом". По прибытию бригадой СМП зафиксирована смерть двоих взрослых и двоих детей.Еще трое пострадавших госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции.

https://crimea.ria.ru/20231204/v-krymu-semya-iz-7-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-chetvero-pogibshikh-1133288784.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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