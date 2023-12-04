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Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Состояние пострадавших от угарного газа в Симферопольском районе Крыма врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T12:00
2023-12-04T12:00
2023-12-04T12:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Состояние пострадавших от угарного газа в Симферопольском районе Крыма врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Ранее в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма сообщили, что семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо из них скончались. Еще трое были доставлены в больницы.В минздраве отметили, что в службу скорой медицинской помощи Республики Крым 4 декабря 2023 года поступил вызов в один из населенных пунктов Симферопольского района с поводом "отравление неизвестным веществом". По прибытию бригадой СМП зафиксирована смерть двоих взрослых и двоих детей.Еще трое пострадавших госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции.
https://crimea.ria.ru/20231204/v-krymu-semya-iz-7-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-chetvero-pogibshikh-1133288784.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, симферопольский район, минздрав крыма, новости крыма, крым, общество, отравление
Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Минздрав РК сообщил о состоянии пострадавших от отравления угарным газом в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Состояние пострадавших от угарного газа в Симферопольском районе Крыма врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Ранее в пресс-службах крымского главка СК РФ и прокуратуры Крыма сообщили
, что семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо из них скончались. Еще трое были доставлены в больницы.
В минздраве отметили, что в службу скорой медицинской помощи Республики Крым 4 декабря 2023 года поступил вызов в один из населенных пунктов Симферопольского района с поводом "отравление неизвестным веществом". По прибытию бригадой СМП зафиксирована смерть двоих взрослых и двоих детей.
Еще трое пострадавших госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь.
"Один взрослый в состоянии средней степени тяжести в ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница", двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице", – сообщили в минздраве РК.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, следователи и специалисты предприятия "Крымгазсети", которые проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и системы вентиляции.