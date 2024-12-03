Отец погибших от отравления детей под Красноярском признал вину
Отцу погибших от отравления четверых детей в Красноярском крае предъявлено обвинение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отцу четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
22 сентября семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить.
Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
"В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении красноярского СК.
По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.
В СК напомнили, что по данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.
"В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Расследование продолжается", – сообщили в СК.
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