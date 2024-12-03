https://crimea.ria.ru/20241203/otets-pogibshikh-ot-otravleniya-detey-pod-krasnoyarskom-priznal-vinu-1142325901.html

Отец погибших от отравления детей под Красноярском признал вину

Отец погибших от отравления детей под Красноярском признал вину - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Отец погибших от отравления детей под Красноярском признал вину

Отцу четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T09:10

2024-12-03T09:10

2024-12-03T09:10

красноярск

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отцу четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.22 сентября семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить.Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.В СК напомнили, что по данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

красноярск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление