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Красная икра может подорожать - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Красная икра может подорожать
Красная икра может подорожать - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Красная икра может подорожать
Проведение эксперимента по маркировке икорной продукции может привести к ее незначительному подорожанию, однако при этом качество продукции будет гарантировано. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T21:29
2022-07-25T18:10
российская федерация (россия, рф)
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Проведение эксперимента по маркировке икорной продукции может привести к ее незначительному подорожанию, однако при этом качество продукции будет гарантировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства сообщает РИА Новости.О возможности проведения до конца 2022 года эксперимента по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб ранее сообщили власти Камчатского края. Его цель – гарантировать потребителю качество продукции. В Росрыболовстве заявили, что поддерживают решение о начале эксперимента, допустив несущественный рост цены на деликатес.По данным Росрыболовства, сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей. Браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью людей. А эксперимент поможет бороться с контрафактной продукцией и позволит повысить конкурентоспособность легальных производителей."Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством",- уверены в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220525/zhdat-li-defitsita-krasnoy-ikry-v-rossii-1123338326.html
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российская федерация (россия, рф), экономика, общество
Красная икра может подорожать

Росрыболовство допустило небольшой рост цены на красную икру из-за маркировок

21:29 25.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБаночка с красной икрой
Баночка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Проведение эксперимента по маркировке икорной продукции может привести к ее незначительному подорожанию, однако при этом качество продукции будет гарантировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства сообщает РИА Новости.
О возможности проведения до конца 2022 года эксперимента по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб ранее сообщили власти Камчатского края. Его цель – гарантировать потребителю качество продукции. В Росрыболовстве заявили, что поддерживают решение о начале эксперимента, допустив несущественный рост цены на деликатес.
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"Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным Росрыболовства, сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей. Браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью людей. А эксперимент поможет бороться с контрафактной продукцией и позволит повысить конкурентоспособность легальных производителей.
"Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством",- уверены в ведомстве.
 
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