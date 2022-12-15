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Как убрать отечность лица – способы
Как убрать отечность лица – способы - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Как убрать отечность лица – способы
Отек лица — это временный косметический дефект, возникающий из-за скопления жидкости в тканях. Иногда он сигнализирует о проблемах со здоровьем. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T08:53
2022-12-15T08:53
2022-12-15T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Отек лица — это временный косметический дефект, возникающий из-за скопления жидкости в тканях. Иногда он сигнализирует о проблемах со здоровьем.Самые распространенные причины отеков: недостаток переизбыток сна; употребление продуктов с большим количеством соли и сахара, которая удерживает влагу в клетках; алкоголь. РБК собрал несколько работающих способов, которые помогут избавиться от утренних отеков на лице.1. Контрастное умываниеПодготовьте два полотенца и две емкости — с горячей и холодной водой. По очереди прикладывайте к лицу смоченные в воде горячее и холодное полотенца. Процедуру надо проводить не менее 20 минут. При общей отечности можно заменить ее контрастным душем.2. Противоотечные гели и кремыПротивоотечные гели и кремы имеют накопительный эффект, для очевидного результата нужно пользоваться такими средствами долгое время.3. ЛедПодойдут обычные кубики льда из морозилки. Но лучше сделать их из травяных отваров: ромашки, чистотела, розовых лепестков или зверобоя. Такими замороженными кубиками можно протирать лицо по утрам.4. ПатчиПатчи — тренд последних нескольких лет. Их функции снятие отечности, увлажнение, устранение темных кругов и мешков под глазами, а также разглаживание небольших морщин.5. СамомассажТехники самомассажа помогут избавиться от отечности всего за 15–20 минут. Кроме того, массаж усиливает эффективность используемых кремов, гелей и масок. Он улучшает кровообращение и способствует увлажнению.6. ЧайЧерный чай есть на кухне у каждого — он и поможет справиться с проблемой отеков за считаные минуты. Заварите два пакетика чая, остудите и положите на глаза. Кстати, для кожи лица и шеи больше подойдет зеленый чай.7. МассажерАппаратные массажеры для лица отлично помогают, если проводить ими самомассаж по линиям оттока лимфы.Если отеки возникают часто, то это повод проконсультироваться с врачом и выявить причину сбоя в организме.Читайте также на РИА Новости Крым: Косметолог назвала основные принципы ухода за кожейБотокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыГлавные советы по уходу за кожей лица в период холодов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество, новости
Как убрать отечность лица – способы
Чай, лед, массаж – избавляемся от отечности на лице
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Отек лица — это временный косметический дефект, возникающий из-за скопления жидкости в тканях. Иногда он сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Самые распространенные причины отеков: недостаток переизбыток сна; употребление продуктов с большим количеством соли и сахара, которая удерживает влагу в клетках; алкоголь. РБК
собрал несколько работающих способов, которые помогут избавиться от утренних отеков на лице.
Подготовьте два полотенца и две емкости — с горячей и холодной водой. По очереди прикладывайте к лицу смоченные в воде горячее и холодное полотенца. Процедуру надо проводить не менее 20 минут. При общей отечности можно заменить ее контрастным душем.
2. Противоотечные гели и кремы
Противоотечные гели и кремы имеют накопительный эффект, для очевидного результата нужно пользоваться такими средствами долгое время.
Подойдут обычные кубики льда из морозилки. Но лучше сделать их из травяных отваров: ромашки, чистотела, розовых лепестков или зверобоя. Такими замороженными кубиками можно протирать лицо по утрам.
Патчи — тренд последних нескольких лет. Их функции снятие отечности, увлажнение, устранение темных кругов и мешков под глазами, а также разглаживание небольших морщин.
Техники самомассажа помогут избавиться от отечности всего за 15–20 минут. Кроме того, массаж усиливает эффективность используемых кремов, гелей и масок. Он улучшает кровообращение и способствует увлажнению.
Черный чай есть на кухне у каждого — он и поможет справиться с проблемой отеков за считаные минуты. Заварите два пакетика чая, остудите и положите на глаза. Кстати, для кожи лица и шеи больше подойдет зеленый чай.
Аппаратные массажеры для лица отлично помогают, если проводить ими самомассаж по линиям оттока лимфы.
Если отеки возникают часто, то это повод проконсультироваться с врачом и выявить причину сбоя в организме.
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