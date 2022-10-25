Рейтинг@Mail.ru
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/glavnye-sovety-po-ukhodu-za-kozhey-litsa-v-period-kholodov-1125061568.html
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T07:29
2022-10-25T07:29
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122298683_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_bb03b9d749e38f4dd4ce7c1fef8c0b50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Сницкая.В период межсезонья кожа готовит себя к зиме. Роговой слой становится плотнее и суше, поэтому лицо нуждается в более тщательном уходе."Увлажнять кожу следует утром. Сразу после пробуждения необходимо умыть лицо пенкой или гелем для умывания с содержанием фруктовых кислот. Именно фруктовые кислоты будут снимать верхний слой, который шелушится и не работает", - рассказала Сницкая.Хорошим отшелушивающим и увлажняющим эффектом обладают гликолевая, миндальная и молочная кислоты. Так что лучше использовать содержащие их средства. После тщательного очищения стоит использовать легкий увлажняющий крем с содержанием гиалоуроновой кислоты, пантенола или алоэ. Вторая обязательная "подпитка" кожи – вечером."Вечером, когда кожа готовится ко сну, следует использовать питательные кремы, чтобы насытить кожу витаминами и минералами. Лучше использовать аптечные кремы либо же те, которые назначил врач-косметолог", - добавила она.И подчеркнула, что не стоит самостоятельно покупать средства для ухода без назначения специалиста. Лучше проконсультироваться с врачом и использовать правильные, дополняя их сбалансированным питанием, физической активностью и прогулками на свежем воздухе.Ранее дерматолог Мухина подсказала, как в домашних условия приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики.
https://crimea.ria.ru/20220826/kosmetolog-perechislila-pravila-ukhoda-za-kozhey-litsa-osenyu-1124305306.html
https://crimea.ria.ru/20220726/iz-chego-prigotovit-supermasku-dlya-litsa---sekret-kosmetologa-1123966933.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122298683_88:0:960:654_1920x0_80_0_0_f20806df4ce85708dda44f7801361a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта, здоровье
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов

Врач-косметолог дала советы по уходу за кожей лица в осенний период

07:29 25.10.2022
 
© pixabay.comдевушка
девушка
© pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Сницкая.
В период межсезонья кожа готовит себя к зиме. Роговой слой становится плотнее и суше, поэтому лицо нуждается в более тщательном уходе.
Работа салона красоты в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 21:59
Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью
"Увлажнять кожу следует утром. Сразу после пробуждения необходимо умыть лицо пенкой или гелем для умывания с содержанием фруктовых кислот. Именно фруктовые кислоты будут снимать верхний слой, который шелушится и не работает", - рассказала Сницкая.
Хорошим отшелушивающим и увлажняющим эффектом обладают гликолевая, миндальная и молочная кислоты. Так что лучше использовать содержащие их средства. После тщательного очищения стоит использовать легкий увлажняющий крем с содержанием гиалоуроновой кислоты, пантенола или алоэ. Вторая обязательная "подпитка" кожи – вечером.
"Вечером, когда кожа готовится ко сну, следует использовать питательные кремы, чтобы насытить кожу витаминами и минералами. Лучше использовать аптечные кремы либо же те, которые назначил врач-косметолог", - добавила она.
Косметика
26 июля, 21:04
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога
И подчеркнула, что не стоит самостоятельно покупать средства для ухода без назначения специалиста. Лучше проконсультироваться с врачом и использовать правильные, дополняя их сбалансированным питанием, физической активностью и прогулками на свежем воздухе.
Ранее дерматолог Мухина подсказала, как в домашних условия приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
09:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
09:42В Крыму предупредили о паводках
09:23Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
09:04В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
09:01Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор
08:50Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
08:31Как плюшевый медведь может спровоцировать астму
08:12Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
07:57"Парящая" земляника в Крыму – видео 0:53
07:29Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
07:04Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
03:31Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:30Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
22:05Главные события и заявления дня: 24 октября
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
Лента новостейМолния