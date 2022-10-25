https://crimea.ria.ru/20221025/glavnye-sovety-po-ukhodu-za-kozhey-litsa-v-period-kholodov-1125061568.html
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T07:29
2022-10-25T07:29
2022-10-25T07:29
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Сницкая.В период межсезонья кожа готовит себя к зиме. Роговой слой становится плотнее и суше, поэтому лицо нуждается в более тщательном уходе."Увлажнять кожу следует утром. Сразу после пробуждения необходимо умыть лицо пенкой или гелем для умывания с содержанием фруктовых кислот. Именно фруктовые кислоты будут снимать верхний слой, который шелушится и не работает", - рассказала Сницкая.Хорошим отшелушивающим и увлажняющим эффектом обладают гликолевая, миндальная и молочная кислоты. Так что лучше использовать содержащие их средства. После тщательного очищения стоит использовать легкий увлажняющий крем с содержанием гиалоуроновой кислоты, пантенола или алоэ. Вторая обязательная "подпитка" кожи – вечером."Вечером, когда кожа готовится ко сну, следует использовать питательные кремы, чтобы насытить кожу витаминами и минералами. Лучше использовать аптечные кремы либо же те, которые назначил врач-косметолог", - добавила она.И подчеркнула, что не стоит самостоятельно покупать средства для ухода без назначения специалиста. Лучше проконсультироваться с врачом и использовать правильные, дополняя их сбалансированным питанием, физической активностью и прогулками на свежем воздухе.Ранее дерматолог Мухина подсказала, как в домашних условия приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики.
https://crimea.ria.ru/20220826/kosmetolog-perechislila-pravila-ukhoda-za-kozhey-litsa-osenyu-1124305306.html
https://crimea.ria.ru/20220726/iz-chego-prigotovit-supermasku-dlya-litsa---sekret-kosmetologa-1123966933.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
Врач-косметолог дала советы по уходу за кожей лица в осенний период
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым.
В период холодов кожа лица становится более сухой, поэтому необходимо постоянно увлажнять и питать ее. Об этом в комментарии
"Радио 1" рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Сницкая.
В период межсезонья кожа готовит себя к зиме. Роговой слой становится плотнее и суше, поэтому лицо нуждается в более тщательном уходе.
"Увлажнять кожу следует утром. Сразу после пробуждения необходимо умыть лицо пенкой или гелем для умывания с содержанием фруктовых кислот. Именно фруктовые кислоты будут снимать верхний слой, который шелушится и не работает", - рассказала Сницкая.
Хорошим отшелушивающим и увлажняющим эффектом обладают гликолевая, миндальная и молочная кислоты. Так что лучше использовать содержащие их средства. После тщательного очищения стоит использовать легкий увлажняющий крем с содержанием гиалоуроновой кислоты, пантенола или алоэ. Вторая обязательная "подпитка" кожи – вечером.
"Вечером, когда кожа готовится ко сну, следует использовать питательные кремы, чтобы насытить кожу витаминами и минералами. Лучше использовать аптечные кремы либо же те, которые назначил врач-косметолог", - добавила она.
И подчеркнула, что не стоит самостоятельно покупать средства для ухода без назначения специалиста. Лучше проконсультироваться с врачом и использовать правильные, дополняя их сбалансированным питанием, физической активностью и прогулками на свежем воздухе.
Ранее дерматолог Мухина подсказала, как в домашних условия приготовить
эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики.