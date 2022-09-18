https://crimea.ria.ru/20220918/dietolog-nazvala-samye-poleznye-soki-i-nauchila-ikh-gotovit-1124527927.html

Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить

Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить

Полезными являются только свежевыжатые соки, которые лучше всего употребить в течение получаса после приготовления. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T08:22

2022-09-18T08:22

2022-09-18T08:22

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

вкусно и полезно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА новости Крым. Полезными являются только свежевыжатые соки, которые лучше всего употребить в течение получаса после приготовления. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева."Свежевыжатые соки содержат много витаминов, хорошо усваиваются в организме. Являются альтернативой приему кофе, чая, газировки и могут употребляться вместо перекуса или полноценного приема пища во время диет. Но речь не идет о пакетированных напитках, а только о тех, которые мы делаем самостоятельно дома с помощью соковыжималки, или же это фрэш, который готовят специально для нас в кафе. Срок годности такого напитка не более 6-8 часов в холодильнике, но максимальная эффективность этого напитка - в течение получаса", - говорит диетолог.По ее словам, очень полезны соки из зелени, в частности - сельдереевый, который способствует работе сердца. Людям с заболеваниями ЖКТ при пониженной кислотности рекомендован капустный сок. Сливовый помогает при запорах. Очень полезны томатный, морковный, тыквенный соки. А также свекольный, но его, в отличие от других, после приготовления нужно оставить в холодильнике в отрытой посуде на два часа, чтобы напиток сконцентрировался.По ее словам, соки укрепляют иммунитет и полезны детям в качестве прикорма с 4-5 месяцев, а также взрослым, которым лучше употреблять такие напитки между приемами пищи, чтобы избежать вздутия и проблем с пищеварением:При этом тем, кто имеет проблемы с пищеварением, лучше выбирать соки с мякотью - они полезнее и менее агрессивны для желудка. Количество сока в таком случае нужно ограничить - не более стакана один раз в два дня.Ранее диетолог Лиза Янг назвала напиток для хорошего сна - это вишневый сок, который одержит мелатонин и способствует хорошему засыпанию.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно