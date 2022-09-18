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Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
Полезными являются только свежевыжатые соки, которые лучше всего употребить в течение получаса после приготовления. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T08:22
2022-09-18T08:22
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА новости Крым. Полезными являются только свежевыжатые соки, которые лучше всего употребить в течение получаса после приготовления. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева."Свежевыжатые соки содержат много витаминов, хорошо усваиваются в организме. Являются альтернативой приему кофе, чая, газировки и могут употребляться вместо перекуса или полноценного приема пища во время диет. Но речь не идет о пакетированных напитках, а только о тех, которые мы делаем самостоятельно дома с помощью соковыжималки, или же это фрэш, который готовят специально для нас в кафе. Срок годности такого напитка не более 6-8 часов в холодильнике, но максимальная эффективность этого напитка - в течение получаса", - говорит диетолог.По ее словам, очень полезны соки из зелени, в частности - сельдереевый, который способствует работе сердца. Людям с заболеваниями ЖКТ при пониженной кислотности рекомендован капустный сок. Сливовый помогает при запорах. Очень полезны томатный, морковный, тыквенный соки. А также свекольный, но его, в отличие от других, после приготовления нужно оставить в холодильнике в отрытой посуде на два часа, чтобы напиток сконцентрировался.По ее словам, соки укрепляют иммунитет и полезны детям в качестве прикорма с 4-5 месяцев, а также взрослым, которым лучше употреблять такие напитки между приемами пищи, чтобы избежать вздутия и проблем с пищеварением:При этом тем, кто имеет проблемы с пищеварением, лучше выбирать соки с мякотью - они полезнее и менее агрессивны для желудка. Количество сока в таком случае нужно ограничить - не более стакана один раз в два дня.Ранее диетолог Лиза Янг назвала напиток для хорошего сна - это вишневый сок, который одержит мелатонин и способствует хорошему засыпанию.
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совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно
Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить

Диетолог Сухарева назвала самые полезные соки

08:22 18.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА новости Крым. Полезными являются только свежевыжатые соки, которые лучше всего употребить в течение получаса после приготовления. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.
"Свежевыжатые соки содержат много витаминов, хорошо усваиваются в организме. Являются альтернативой приему кофе, чая, газировки и могут употребляться вместо перекуса или полноценного приема пища во время диет. Но речь не идет о пакетированных напитках, а только о тех, которые мы делаем самостоятельно дома с помощью соковыжималки, или же это фрэш, который готовят специально для нас в кафе. Срок годности такого напитка не более 6-8 часов в холодильнике, но максимальная эффективность этого напитка - в течение получаса", - говорит диетолог.
По ее словам, очень полезны соки из зелени, в частности - сельдереевый, который способствует работе сердца. Людям с заболеваниями ЖКТ при пониженной кислотности рекомендован капустный сок. Сливовый помогает при запорах. Очень полезны томатный, морковный, тыквенный соки. А также свекольный, но его, в отличие от других, после приготовления нужно оставить в холодильнике в отрытой посуде на два часа, чтобы напиток сконцентрировался.
"ВОЗ рекомендует в течение дня пять порций фруктов и овощей. 50% обязательно должен составить цельный фрукт или овощ, остальное - соки. По витаминному составу фрукт примерно равноценен соку, но человек должен жевать. Нельзя полностью заменить полноценные овощи и фрукты соками", - продолжает доктор.
По ее словам, соки укрепляют иммунитет и полезны детям в качестве прикорма с 4-5 месяцев, а также взрослым, которым лучше употреблять такие напитки между приемами пищи, чтобы избежать вздутия и проблем с пищеварением:
"Строгий запрет на соки существует только для аллергиков, с осторожностью их следует употреблять диабетикам и тем, кто имеет проблемы с зубами, поскольку кислоты могут разрушать эмаль. В этом случае сок лучше пить через трубочку", - советует Сухарева.
При этом тем, кто имеет проблемы с пищеварением, лучше выбирать соки с мякотью - они полезнее и менее агрессивны для желудка. Количество сока в таком случае нужно ограничить - не более стакана один раз в два дня.
Ранее диетолог Лиза Янг назвала напиток для хорошего сна - это вишневый сок, который одержит мелатонин и способствует хорошему засыпанию.
 
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