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Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве
Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве
Рекреационные возможности Республики Крым представлены на 29-м Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure-2023", который проходит в Москве с 12 по... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T16:28
2023-09-12T16:28
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минкурортов крыма
вадим волченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Рекреационные возможности Республики Крым представлены на 29-м Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure-2023", который проходит в Москве с 12 по 14 сентября. Полуостров традиционно участвует единым стендом, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.В деловой программе форума министр презентует возможности отдыха и оздоровления на полуострове, подведет итоги сезона и расскажет о планах на осенне-зимний период.Презентации на крымском стенде в этом году впервые объединили по направлениям: "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями", "Из Крыма со вкусом". В соответствии с этой концепцией каждый посетитель крымского стенда может прийти на прием к врачу-курортологу и получить консультацию по эффективному санаторно-курортному лечению.Для желающих получить впечатления проводится мастер-класс от профессиональных скалолазов и альпинистов. Гостям предлагают принять участие в молодежных активностях или сфотографироваться с "Мисс Туризм Крыма".Гурманы могут попробовать Крым на вкус: им предлагают протестировать крымские чаи, сладости, масла, травы.Желающие могут принять участие в розыгрыше путевок от Туристического портала Крыма Travel Crimea. Для этого нужно пройти викторину на знание Крыма. В качестве призов участникам викторины также предлагаются скидки на отдых в отелях, наборы крымской натуральной косметики и туристические сувениры от проекта "Гостеприимный Крым".Своими впечатлениями после визита на полуостров недавно поделились блогеры из Китая. Как рассказал китайский блогер Жао Цзинь, их впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Гостям из Поднебесной понравились крымские пейзажи, и они были рады, узнав, что в Крыму ждут волну туристов из их страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативуРФ и Турция возглавили рейтинг популярных направлений российских туристовКакая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, москва, россия, туризм в крыму, отдых в крыму, новости, минкурортов крыма, вадим волченко
Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве

Курортный и туристический потенциал Крыма представили на престижном международном форуме

16:28 12.09.2023
 
Международная форум-выставка "Отдых" в Москве
Международная форум-выставка Отдых в Москве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Рекреационные возможности Республики Крым представлены на 29-м Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure-2023", который проходит в Москве с 12 по 14 сентября. Полуостров традиционно участвует единым стендом, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

"Крым продолжает быть одним из самых востребованных и самых любимых мест отдыха для россиян и не только. Безусловно, есть перспективы расширения турпотоков из ближнего и дальнего зарубежья. В Крыму, несмотря на все логистические и геополитическое сложности, проходит и высокий сезон, и осенне-зимний, поэтому такие площадки крайне важны для продвижения туристических и санаторно-курортных возможностей республики, а также для того, чтобы обменяться опытом и не останавливаться в развитии", – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В деловой программе форума министр презентует возможности отдыха и оздоровления на полуострове, подведет итоги сезона и расскажет о планах на осенне-зимний период.
Презентации на крымском стенде в этом году впервые объединили по направлениям: "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями", "Из Крыма со вкусом". В соответствии с этой концепцией каждый посетитель крымского стенда может прийти на прием к врачу-курортологу и получить консультацию по эффективному санаторно-курортному лечению.
Для желающих получить впечатления проводится мастер-класс от профессиональных скалолазов и альпинистов. Гостям предлагают принять участие в молодежных активностях или сфотографироваться с "Мисс Туризм Крыма".
Гурманы могут попробовать Крым на вкус: им предлагают протестировать крымские чаи, сладости, масла, травы.
Желающие могут принять участие в розыгрыше путевок от Туристического портала Крыма Travel Crimea. Для этого нужно пройти викторину на знание Крыма. В качестве призов участникам викторины также предлагаются скидки на отдых в отелях, наборы крымской натуральной косметики и туристические сувениры от проекта "Гостеприимный Крым".
Своими впечатлениями после визита на полуостров недавно поделились блогеры из Китая. Как рассказал китайский блогер Жао Цзинь, их впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Гостям из Поднебесной понравились крымские пейзажи, и они были рады, узнав, что в Крыму ждут волну туристов из их страны.
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КрымМоскваРоссияТуризм в КрымуОтдых в КрымуНовостиМинкурортов КрымаВадим Волченко
 
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