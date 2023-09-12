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Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве

Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве

Рекреационные возможности Республики Крым представлены на 29-м Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure-2023", который проходит в Москве с 12 по... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T16:28

2023-09-12T16:28

2023-09-12T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Рекреационные возможности Республики Крым представлены на 29-м Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure-2023", который проходит в Москве с 12 по 14 сентября. Полуостров традиционно участвует единым стендом, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.В деловой программе форума министр презентует возможности отдыха и оздоровления на полуострове, подведет итоги сезона и расскажет о планах на осенне-зимний период.Презентации на крымском стенде в этом году впервые объединили по направлениям: "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями", "Из Крыма со вкусом". В соответствии с этой концепцией каждый посетитель крымского стенда может прийти на прием к врачу-курортологу и получить консультацию по эффективному санаторно-курортному лечению.Для желающих получить впечатления проводится мастер-класс от профессиональных скалолазов и альпинистов. Гостям предлагают принять участие в молодежных активностях или сфотографироваться с "Мисс Туризм Крыма".Гурманы могут попробовать Крым на вкус: им предлагают протестировать крымские чаи, сладости, масла, травы.Желающие могут принять участие в розыгрыше путевок от Туристического портала Крыма Travel Crimea. Для этого нужно пройти викторину на знание Крыма. В качестве призов участникам викторины также предлагаются скидки на отдых в отелях, наборы крымской натуральной косметики и туристические сувениры от проекта "Гостеприимный Крым".Своими впечатлениями после визита на полуостров недавно поделились блогеры из Китая. Как рассказал китайский блогер Жао Цзинь, их впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Гостям из Поднебесной понравились крымские пейзажи, и они были рады, узнав, что в Крыму ждут волну туристов из их страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативуРФ и Турция возглавили рейтинг популярных направлений российских туристовКакая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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