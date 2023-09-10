https://crimea.ria.ru/20230910/rf-i-turtsiya-vozglavili-reyting-populyarnykh-napravleniy-rossiyskikh-turistov-1131186544.html
РФ и Турция возглавили рейтинг популярных направлений российских туристов
РФ и Турция возглавили рейтинг популярных направлений российских туристов - РИА Новости Крым, 10.09.2023
РФ и Турция возглавили рейтинг популярных направлений российских туристов
Топ-5 направлений, которые выбирают россияне для отдыха этой зимой, возглавила Россия, на втором месте – Турция, на третьем Объединенные Арабские Эмираты,... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T07:51
2023-09-10T07:51
2023-09-10T07:51
туризм
радио "спутник в крыму"
россия
внутренний туризм
турция
оаэ
таиланд
куба
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Специалист по туризму Эльвира Юнусова: россияне выбирают туры в Россию, Турцию и ОАЭ
Специалист по туризму Эльвира Юнусова: россияне выбирают туры в Россию, Турцию и ОАЭ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Топ-5 направлений, которые выбирают россияне для отдыха этой зимой, возглавила Россия, на втором месте – Турция, на третьем Объединенные Арабские Эмираты, замыкает пятерку Тайланд и бедная, но красивая и дорогая Куба. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ведущий специалист по туризму одного из крымских туристических агентств Эльвира Юнусова.Ранее туроператоры сообщили, что стоимость зарубежных туров на зиму увеличится на 10 – 30%.По ее словам, существенные повышения цен относятся не ко всем направлениям. Так, например, Турция увеличила стоимость туров на 30%, ОАЭ примерно на 20%, а Египет всего на 15%.При этом далеко не все повышения стоимости туров, по словам эксперта, оправданы. Так, например, слишком дорогой отдых в Шри-Ланке, где в средних отелях двоим можно отдохнуть по цене от 200-250 тыс. Как и Мальдивы (от 300 тыс. рублей) на двоих, Сейшелы и Вьетнам, это направление самое дорогостоящее из-за логистики, необходимости в пересадках.Неоправданно дорогой можно было бы посчитать и Кубу, которая занимает пятое место в топ-5 самых востребованных направлений. Это бедная страна, и в пятизвездочных отелях здесь может не оказаться сахара, отмечает эксперт, "но Куба очень красива, она удивительная, и ее стоит посмотреть". Стоимость туров на двоих сюда – от 250 тысяч рублей, а к новому году будет от 300 тысяч, сказала эксперт.На четвертом месте в топе – Таиланд, стоимость тура в который сегодня стартует от 150 тысяч рублей на двоих на семь ночей в среднем отеле с завтраками, а на третьем – Арабские Эмираты.На втором месте в списке предпочтений туристов из России, в том числе крымчан, – Турция, где российского туриста очень ждут, о чем лишний раз свидетельствует то, что "на некоторых рынках, в магазинах принимают рубли", отмечает Юнусова.Ездить в Турцию на отдых с детьми тоже очень выгодно, добавила эксперт. "Турция ввела в нескольких отелях бесплатное проживание детей. Если размещение в стандартных номерах, то это все лишь на 15-20% дороже, то есть тоже очень выгодно".И все же топ самых популярных направления у российских туристов в этом году возглавила сама Россия, говорит Юнусова.Ранее аналитики Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что Крым попал в аутсайдеры рейтинга направлений на бархатный сезон в России. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230907/v-sevastopole-postroyat-otel-v-osobo-okhranyaemoy-prirodnoy-zone-1131227944.html
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турция
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куба
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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туризм, россия, внутренний туризм, турция, оаэ , таиланд, куба
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Топ-5 направлений, которые выбирают россияне для отдыха этой зимой, возглавила Россия, на втором месте – Турция, на третьем Объединенные Арабские Эмираты, замыкает пятерку Тайланд и бедная, но красивая и дорогая Куба. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала ведущий специалист по туризму одного из крымских туристических агентств Эльвира Юнусова.
Ранее туроператоры сообщили, что стоимость зарубежных туров на зиму увеличится на 10 – 30%.
"Они завышают, потому что не так много направлений, куда мы можем поехать, а практически все туристические страны рассчитывают на российского туриста. Из-за спроса они и поднимают стоимость", – объяснила Юнусова.
По ее словам, существенные повышения цен относятся не ко всем направлениям. Так, например, Турция увеличила стоимость туров на 30%, ОАЭ примерно на 20%, а Египет всего на 15%.
При этом далеко не все повышения стоимости туров, по словам эксперта, оправданы. Так, например, слишком дорогой отдых в Шри-Ланке, где в средних отелях двоим можно отдохнуть по цене от 200-250 тыс. Как и Мальдивы (от 300 тыс. рублей) на двоих, Сейшелы и Вьетнам, это направление самое дорогостоящее из-за логистики, необходимости в пересадках.
Неоправданно дорогой можно было бы посчитать и Кубу, которая занимает пятое место в топ-5 самых востребованных направлений. Это бедная страна, и в пятизвездочных отелях здесь может не оказаться сахара, отмечает эксперт, "но Куба очень красива, она удивительная, и ее стоит посмотреть". Стоимость туров на двоих сюда – от 250 тысяч рублей, а к новому году будет от 300 тысяч, сказала эксперт.
На четвертом месте в топе – Таиланд, стоимость тура в который сегодня стартует от 150 тысяч рублей на двоих на семь ночей в среднем отеле с завтраками, а на третьем – Арабские Эмираты.
На втором месте в списке предпочтений туристов из России, в том числе крымчан, – Турция, где российского туриста очень ждут, о чем лишний раз свидетельствует то, что "на некоторых рынках, в магазинах принимают рубли", отмечает Юнусова.
"В Турции рассчитывают на Россию в основном. И это самые удобные и востребованные у крымчан туры, направления из Сочи и Минеральных вод. Цены очень хорошие. Даже сейчас, в сентябре – в начале октября там очень комфортная температура, теплое море, достаточно много экскурсионных программ. Стоит тур на двоих около 80 тысяч, это с авиаперелетом, страховкой, трансфером, питанием "все включено". И это неплохие отели "четверочки", "пятерочки", пусть небольшие, с небольшой территорией, но комфортные. И в Турции хорошая логистика, из каждого отеля, даже какой-то деревни, всегда есть транспорт, и можно поехать на экскурсию", – рассказала Юнусова.
Ездить в Турцию на отдых с детьми тоже очень выгодно, добавила эксперт. "Турция ввела в нескольких отелях бесплатное проживание детей. Если размещение в стандартных номерах, то это все лишь на 15-20% дороже, то есть тоже очень выгодно".
И все же топ самых популярных направления у российских туристов в этом году возглавила сама Россия, говорит Юнусова.
"Очень многие выбирают Россию, потому что у нас страна большая, красивая, интересная и достаточно спокойно отдыхать в России. Выбирают горнолыжные курорты либо просто экскурсионные туры", – сказала Юнусова.
Ранее аналитики Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили
, что Крым попал в аутсайдеры рейтинга направлений на бархатный сезон в России.
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