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В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу
В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу
В Ялтинской школе №11 торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России, сообщила в... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T17:42
2024-01-20T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялтинской школе №11 торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России, сообщила в своем Tekegram-канале глава администрации города Янина Павленко.Автор скульптуры - заслуженный художник России Александр Аполлонов. Он создал несколько памятников русским царям в разных регионах России: Екатерине II в Краснодаре, великому князю Михаилу в Адыгее, Александру II в Туле, Александру I в Липецкой области и Ивану Грозному – во Владимирской.Пользуясь случаем, глава города поздравила с пятилетием кадетского корпуса всех воспитанников и 25 ребят, которые в этот день дали торжественную клятву кадета."Поздравляю воспитанников с 5-летием кадетского корпуса, а также 25 ребят, которые сегодня, в День Республики Крым, торжественно дали клятву! Дорогие мои, для вас на первом месте честь, достоинство, ответственность, любовь к Родине. Желаю оставаться примером для сверстников и с гордостью нести свое звание!" - заключила глава ялтинской администрации.Император Александр III правил Россией с 1881 по 1894 год. За то, что во время его правления Россия не участвовала ни в одной войне, он был прозван Миротворцем. При этом в годы царствования Александра территория России увеличилась на 430 квадратных километров – это произошло исключительно мирным путем, за счет присоединения туркменских племен. При жизни этого императора было начато строительство Великой Сибирской магистрали.Скончался он в Ялте, в Ливадийском дворце, после непродолжительной болезни. На территории дворцового парка в 2017 году ему был установлен памятник. По версии скульптора Андрея Ковальчука, фигура императора воплощает идею сильного российского государства, где созданы все условия для процветания.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент в Ливадии: фотоотчет с открытия памятника Александру IIIСмотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке АлупкиКак будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму
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крым, ялта, янина павленко, памятники крыма, история, общество, культура, патриотическое воспитание, дети, школа, новости крыма
В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу

В ялтинской школе открыли памятник российскому царю Александру III

17:42 20.01.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
В школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялтинской школе №11 торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России, сообщила в своем Tekegram-канале глава администрации города Янина Павленко.
"Выбор на эту школу пал не случайно – именно здесь пять лет назад был открыт кадетский корпус, которому было присвоено имя императора. А уже на ближайшей сессии Ялтинского горсовета будет рассмотрен вопрос о том, чтобы и вся школа носила имя Александра III", - написала Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
В школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
Автор скульптуры - заслуженный художник России Александр Аполлонов. Он создал несколько памятников русским царям в разных регионах России: Екатерине II в Краснодаре, великому князю Михаилу в Адыгее, Александру II в Туле, Александру I в Липецкой области и Ивану Грозному – во Владимирской.
Пользуясь случаем, глава города поздравила с пятилетием кадетского корпуса всех воспитанников и 25 ребят, которые в этот день дали торжественную клятву кадета.
"Поздравляю воспитанников с 5-летием кадетского корпуса, а также 25 ребят, которые сегодня, в День Республики Крым, торжественно дали клятву! Дорогие мои, для вас на первом месте честь, достоинство, ответственность, любовь к Родине. Желаю оставаться примером для сверстников и с гордостью нести свое звание!" - заключила глава ялтинской администрации.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
В школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В школе №11 в Ялте открыли бюст российскому царю Александру III
Император Александр III правил Россией с 1881 по 1894 год. За то, что во время его правления Россия не участвовала ни в одной войне, он был прозван Миротворцем. При этом в годы царствования Александра территория России увеличилась на 430 квадратных километров – это произошло исключительно мирным путем, за счет присоединения туркменских племен. При жизни этого императора было начато строительство Великой Сибирской магистрали.
Скончался он в Ялте, в Ливадийском дворце, после непродолжительной болезни. На территории дворцового парка в 2017 году ему был установлен памятник. По версии скульптора Андрея Ковальчука, фигура императора воплощает идею сильного российского государства, где созданы все условия для процветания.
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