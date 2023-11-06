https://crimea.ria.ru/20231106/kak-budto-ne-bylo-sta-let-rezhisser-filma-denikin-o-semkakh-v-krymu-1132595185.html

Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму

Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму

Документальный фильм "Деникинъ", съемки которого стартовали в прошлом году в Феодосии, уже представлен на суд зрителя. В итоговую версию киноленты не вошли... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T08:12

2023-11-06T08:12

2023-11-06T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Документальный фильм "Деникинъ", съемки которого стартовали в прошлом году в Феодосии, уже представлен на суд зрителя. В итоговую версию киноленты не вошли многие сцены, снятые в Крыму, но зрители все-таки увидят узнаваемый облик мыса Святого Илии и виды города, с пристани которого Антон Деникин 102 года назад ступил на борт английского миноносца и навсегда покинул Россию.Чем привлекла создателей эта историческая личность, как проходили съемки и почему сводки с полей СВО воспринимались как продолжение работы – сценарист и режиссер фильма Алексей Бурыкин рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.Антон Деникин – военный корреспондент и писатель- Алексей, мы все - люди, выросшие в Советском Союзе. Мы привыкли, что Деникин - это скорее герой отрицательный. В каком свете показывает Деникина ваш фильм?- Наш фильм без идеологии, он выражает его точку зрения. Я вообще убежден, что режиссер должен полнее раскрывать героя, а не говорить от своего имени, как бы он поступил в той или иной ситуации. Это важно, потому что мы сейчас знаем о том времени гораздо больше, чем они, тогда жившие. И поэтому, чем полнее удастся выразить героя, тем, мне кажется, правильнее выполнена задача режиссера.Деникин – этого почти никто не знает – он еще и великолепный писатель. А до революции он был очень известным военным журналистом, причем таким, достаточно острым. В фильме это отмечено.- В предыдущих своих интервью вы рассказывали, что много работали в архивах, в России и во Франции. Что за человек был Деникин, по-вашему?- Он был чудесный человек, прекрасный совершенно. Когда за былые его заслуги Деникина принял Черчилль в Лондоне, в комнату прибежал его внук, и Черчилль сказал - вот познакомься, это дядя, который воевал с большевиками. И тогда мальчик спросил у Деникина – сколько большевиков вы убили? Он ответил – ни одного. Он не был кровожадным человеком, несмотря на то, что проявил однажды нужную, как мне кажется, жестокость, повесив бывшего священника, который был сепаратистом. Это было во время гражданской войны, подчеркиваю, и происходило по законам военного времени.- В фильме Деникина играет актер?- Нет, слава Богу. Я не люблю такие вещи, я не люблю жанр доку-драмы абсолютно. Я считаю, что это ряженные, которые ходят, ничего не понимая, кто такой герой и т.д. В "Деникине" мне хотелось как можно полнее рассказать о его жизненном пути, показать, какой он человек. Мы работали в Государственном архиве Российской Федерации, огромное количество там документов, которые впервые будут показаны на экране."Крымская" сюжетная линия не вошла в фильмВ судьбе Антона Ивановича Деникина Крым сыграл печальную роль. В марте 1920 года в феодосийской гостинице "Астория" разместилась ставка главнокомандующего. В течении недели Деникин пытался реорганизовать армию и восстановить ее боеспособность после масштабного отступления из Новороссийска. Но сделать этого не удалось, и 4 апреля 1920 года Антон Деникин передал пост главнокомандующего Вооруженными силами Юга России барону Петру Врангелю.Вечером того же дня на миноносце британского флота "Император Индии" Деникин выехал из Феодосии в Константинополь, а оттуда на дредноуте "Мальборо" - в Великобританию. Именно этим страницам жизни военачальника были посвящены съемки в Феодосии.- Какие объекты снимали в Феодосии?- "Астория" была как раз одним из них. А вообще мы максимально полно старались снять феодосийские объекты, связанные и с русской императорской армией, и с Белой армией, и с большевистским террором. Это были самые первые съемки "Деникина", когда не было устойчивого понимания: что впоследствии войдет в фильм, а что нет. Так, были сняты остатки казарм 52-го Виленского пехотного полка, сквер на месте полкового храма благоверного князя Александра Невского - храм с именами героев полка был нещадно разрушен в 1924 году. Железнодорожный вокзал, где большевики проводили расстрелы; Генуэзская крепость, рядом с которой – памятный крест жертвам большевистского террора в 1918-1922 годах. И еще одно место: мыс Святого Илии.На мысе святого Илии снимали сцену расстрела сына писателя Ивана Сергеевича Шмелева - Сергея, который служил в Добровольческой армии Деникина.- Доподлинно неизвестно, где именно Сергей был расстрелян, но я художественно допустил, что могло быть и на мысе св. Илии, где действительно большевики расстреливали белогвардейцев и сочувствующих им, - продолжает Алексей Бурыкин. - Я был уверен, что линия "Деникин-Шмелев" в фильме будет явлена отчетливо, они ведь дружили потом в эмиграции, но от нее, к сожалению, пришлось отказаться.Эта земля больна очень давно…- Вы начали снимать этот фильм в марте 2022 года, а 24 февраля началась СВО на Украине. Сказалось ли это на съемках, учитывая, что вам нужно было снимать в южных областях России?- После 24 февраля влияние происходящего стало очевидным для меня. Когда ты изучаешь документы тех времен, а там упоминаются те же самые города, которые сейчас у нас у всех на слуху, - Макеевка, Ясиноватая – ощущение было, что никаких этих ста лет не было. Вот сейчас говорят, что продолжается война, которая не была закончена в Великую Отечественную. А у меня ощущение, что вот эта несчастная земля, она гораздо раньше заболела. У нас там есть такая параллель прямая, когда я показываю современный Киев, а звучит цитата из статьи Деникина, и она, знаете, как будто написана сегодня. Деникин выступал за единую и неделимую Россию, включая, естественно, и Украину. А вокруг были все эти банды, полно было сепаратистов, с которыми приходилось не считаться, а рассчитываться.Эти слова из статьи Антона Ивановича Деникина "Окраинный вопрос", которая была опубликована в 1932 году. Но и сегодня, когда продолжается борьба с врагами России на территории современной "окраины", они звучат не менее актуально.Читайте также на РИА Новости Крым:"Другой земли, кроме Крыма, у нас нет": кого потеряла Россия"Севастопольская Голландия": как создавалась уникальная кузница офицеров ВМФВ поисках агрессии: словацкий писатель поделился впечатлениями о Крыме

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

авторы, кино, культура, алексей бурыкин, феодосия, крым, новости крыма