Рейтинг@Mail.ru
Когда в Симферополе запустят фонтаны - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240307/kogda-v-simferopole-zapustyat-fontany-1135448124.html
Когда в Симферополе запустят фонтаны
Когда в Симферополе запустят фонтаны - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Когда в Симферополе запустят фонтаны
Постепенный запуск фонтанов Симферополя после зимнего периода начнут с середины апреля, полностью эту работу завершат до 1 мая, рассказал эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T07:28
2024-03-07T07:28
радио "спутник в крыму"
симферополь
городская среда
новости крыма
крым
алексей уваров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119741401_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ae3a3200d2d8339a63f0be75f8ac6716.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Постепенный запуск фонтанов Симферополя после зимнего периода начнут с середины апреля, полностью эту работу завершат до 1 мая, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" замначальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Уваров.Сейчас все столичные фонтаны законсервированы на зимний период и проходят техническое обслуживание и подготовку к запуску. Специалисты проверяют системы подачи воды, электрооборудование, чтобы работа фонтанов была безопасной. Всего, по словам замглавы профильного департамента, в городе расположены 15 фонтанов, которые обслуживает городское хозяйство - каждый из них ремонтируют в плановом порядке."В прошлом году проводили реконструкцию некоторых фонтанов: на бульваре Ленина пять фонтанов полностью реконструированы, заменено оборудование. Все эти работы проводятся штатно, по мере необходимости. И есть еще некоторые, которые обслуживают юридические лица", - уточнил гость эфира.Также он обратился к слушателям с просьбой не кидать бытовой мусор в фонтаны, не купаться и не пить воду из них - чтобы предотвратить цветение воды, специалисты применяют определенные препараты.В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоСимферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119741401_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_66313b49b3eb3c39fbd6d0424f143ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, городская среда, новости крыма, крым, алексей уваров, общество
Когда в Симферополе запустят фонтаны

Все фонтаны крымской столицы запустят до 1 мая - власти

07:28 07.03.2024
 
© фото: пресс-служба администрации СимферополяКак чистят Симферопольские фонтаны
Как чистят Симферопольские фонтаны
© фото: пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Постепенный запуск фонтанов Симферополя после зимнего периода начнут с середины апреля, полностью эту работу завершат до 1 мая, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" замначальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Уваров.
"Крайняя дата запуска - 1 мая. Возможно, это будет раньше - все зависит от погоды. Запуск будет постепенным - начиная с середины апреля", - сказал Уваров.
Сейчас все столичные фонтаны законсервированы на зимний период и проходят техническое обслуживание и подготовку к запуску. Специалисты проверяют системы подачи воды, электрооборудование, чтобы работа фонтанов была безопасной. Всего, по словам замглавы профильного департамента, в городе расположены 15 фонтанов, которые обслуживает городское хозяйство - каждый из них ремонтируют в плановом порядке.
"В прошлом году проводили реконструкцию некоторых фонтанов: на бульваре Ленина пять фонтанов полностью реконструированы, заменено оборудование. Все эти работы проводятся штатно, по мере необходимости. И есть еще некоторые, которые обслуживают юридические лица", - уточнил гость эфира.
Также он обратился к слушателям с просьбой не кидать бытовой мусор в фонтаны, не купаться и не пить воду из них - чтобы предотвратить цветение воды, специалисты применяют определенные препараты.
В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
Симферополь "расцветет" к весне
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольГородская средаНовости КрымаКрымАлексей УваровОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:28Когда в Симферополе запустят фонтаны
07:03В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
06:43Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено
06:19Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
05:59Опасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах России
00:01Мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
23:41Главные новости Крыма: 6 марта
22:46Путин раскритиковал политику США
22:44У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
22:04Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
21:53Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
21:36Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
21:25Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
21:07Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
20:53На Кубани запретили посещать леса до конца марта
20:39Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
20:18Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма
20:16Живопись и керамика – дело семейное: история династии крымских мастеров
20:02РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом
Лента новостейМолния