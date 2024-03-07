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Когда в Симферополе запустят фонтаны

Когда в Симферополе запустят фонтаны - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Когда в Симферополе запустят фонтаны

Постепенный запуск фонтанов Симферополя после зимнего периода начнут с середины апреля, полностью эту работу завершат до 1 мая, рассказал эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T07:28

2024-03-07T07:28

2024-03-07T07:28

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Постепенный запуск фонтанов Симферополя после зимнего периода начнут с середины апреля, полностью эту работу завершат до 1 мая, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" замначальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Уваров.Сейчас все столичные фонтаны законсервированы на зимний период и проходят техническое обслуживание и подготовку к запуску. Специалисты проверяют системы подачи воды, электрооборудование, чтобы работа фонтанов была безопасной. Всего, по словам замглавы профильного департамента, в городе расположены 15 фонтанов, которые обслуживает городское хозяйство - каждый из них ремонтируют в плановом порядке."В прошлом году проводили реконструкцию некоторых фонтанов: на бульваре Ленина пять фонтанов полностью реконструированы, заменено оборудование. Все эти работы проводятся штатно, по мере необходимости. И есть еще некоторые, которые обслуживают юридические лица", - уточнил гость эфира.Также он обратился к слушателям с просьбой не кидать бытовой мусор в фонтаны, не купаться и не пить воду из них - чтобы предотвратить цветение воды, специалисты применяют определенные препараты.В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоСимферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы

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симферополь, городская среда, новости крыма, крым, алексей уваров, общество