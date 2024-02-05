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К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз
К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз - РИА Новости Крым, 05.02.2024
К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз
В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T19:37
2024-02-05T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева. Фонтан имеет форму разноуровневых пересекающихся кругов, в центре которых будут работать более 140 струй воды с ночной подсветкой. Сумма выделенных средств на благоустройство – более 137 млн рублей.Также Галина Огнева отметила, что за минувшие десять лет в Алуште "много чего сделано". Приведены в порядок общественные территории и скверы, и работа по благоустройству курортного города продолжается. Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты - площади Советской - производится согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Подрядчик выполнил основной объем работ, сейчас устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра нарушения. В ближайшее время ремонт здесь планируют окончить, после чего объект будет полноценно открыт для жителей и гостей города. Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будетФонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынокУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
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галина огнева, алушта, городская среда, новости крыма, юбк, крым, благоустройство
К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз

В центре Алушты к годовщине Крымской весны запустят отремонтированный фонтан

19:37 05.02.2024
 
© Telegram Галина ОгневаФонтан на площади Советской в Алуште
Фонтан на площади Советской в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева.

"Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какой будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.

Фонтан имеет форму разноуровневых пересекающихся кругов, в центре которых будут работать более 140 струй воды с ночной подсветкой. Сумма выделенных средств на благоустройство – более 137 млн рублей.
Также Галина Огнева отметила, что за минувшие десять лет в Алуште "много чего сделано". Приведены в порядок общественные территории и скверы, и работа по благоустройству курортного города продолжается.
Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты - площади Советской - производится согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Подрядчик выполнил основной объем работ, сейчас устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра нарушения. В ближайшее время ремонт здесь планируют окончить, после чего объект будет полноценно открыт для жителей и гостей города.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГалина ОгневаАлуштаГородская средаНовости КрымаЮБККрымБлагоустройство
 
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