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К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз

К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз - РИА Новости Крым, 05.02.2024

К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз

В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T19:37

2024-02-05T19:37

2024-02-05T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева. Фонтан имеет форму разноуровневых пересекающихся кругов, в центре которых будут работать более 140 струй воды с ночной подсветкой. Сумма выделенных средств на благоустройство – более 137 млн рублей.Также Галина Огнева отметила, что за минувшие десять лет в Алуште "много чего сделано". Приведены в порядок общественные территории и скверы, и работа по благоустройству курортного города продолжается. Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты - площади Советской - производится согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Подрядчик выполнил основной объем работ, сейчас устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра нарушения. В ближайшее время ремонт здесь планируют окончить, после чего объект будет полноценно открыт для жителей и гостей города. Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будетФонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынокУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

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галина огнева, алушта, городская среда, новости крыма, юбк, крым, благоустройство