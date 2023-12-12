https://crimea.ria.ru/20231212/krupneyshiy-kurortnyy-klaster-v-alushte-kak-eto-budet-1133496044.html

Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет

Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет

В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T21:02

2023-12-12T21:02

2023-12-12T21:02

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В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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