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Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T21:02
2023-12-12T21:02
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В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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алушта, инфографика, отдых в крыму, крым курортный, крым, новости крыма, сергей аксенов, строительство
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет

Большой рекреационный кластер начнут строить в Алуште в следующем году

21:02 12.12.2023
 
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В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.
Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации.
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
 
ИнфографикаАлуштаОтдых в КрымуКрым курортныйКрымНовости КрымаСергей АксеновСтроительство
 
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