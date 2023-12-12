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Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T21:02
2023-12-12T21:02
2023-12-12T21:02
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В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров. Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
Большой рекреационный кластер начнут строить в Алуште в следующем году