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500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер
500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер - РИА Новости Крым, 12.12.2023
500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер
В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации. Согласно документу, построить кластер планируется до 31 декабря 2032 года.В границах кластера могут появиться, в частности, жилая и гостиничная многоэтажная и среднеэтажная застройка, объекты здравоохранения, культурно-досуговые и спортивно-зрелищные объекты, школы и детские сады, причалы для маломерных судов, дорожная инфраструктура – участки, которые могут быть выбраны для реализации проекта, определены приложением к документу и носят соответствующее назначение.Туристический кластер на территории около 100 гектаров планируют создать и в Восточном Крыму: предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано ранее на полях Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьПутин высказался о строительстве культурного кластера в Севастополе
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алушта, новости крыма, крым, сергей аксенов, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, правительство россии
500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер

Большой рекреационный кластер начнут строить в Крыму в следующем году – Аксенов

15:08 12.12.2023 (обновлено: 16:16 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации. Согласно документу, построить кластер планируется до 31 декабря 2032 года.
В границах кластера могут появиться, в частности, жилая и гостиничная многоэтажная и среднеэтажная застройка, объекты здравоохранения, культурно-досуговые и спортивно-зрелищные объекты, школы и детские сады, причалы для маломерных судов, дорожная инфраструктура – участки, которые могут быть выбраны для реализации проекта, определены приложением к документу и носят соответствующее назначение.
Туристический кластер на территории около 100 гектаров планируют создать и в Восточном Крыму: предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано ранее на полях Петербургского международного экономического форума.
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АлуштаНовости КрымаКрымСергей АксеновТуризм в КрымуКрым курортныйОтдых в КрымуПравительство России
 
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