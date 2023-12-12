https://crimea.ria.ru/20231212/500-gektarov-rekreatsii-v-alushte-poyavitsya-krupneyshiy-kurortnyy-klaster-1133486986.html

500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер

500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер - РИА Новости Крым, 12.12.2023

500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер

В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T15:08

2023-12-12T15:08

2023-12-12T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В алуштинском селе Приветном появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Проект будет реализован в соответствии с распоряжением правительства России, которое появилось на официальном портале правовой информации. Согласно документу, построить кластер планируется до 31 декабря 2032 года.В границах кластера могут появиться, в частности, жилая и гостиничная многоэтажная и среднеэтажная застройка, объекты здравоохранения, культурно-досуговые и спортивно-зрелищные объекты, школы и детские сады, причалы для маломерных судов, дорожная инфраструктура – участки, которые могут быть выбраны для реализации проекта, определены приложением к документу и носят соответствующее назначение.Туристический кластер на территории около 100 гектаров планируют создать и в Восточном Крыму: предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано ранее на полях Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьПутин высказался о строительстве культурного кластера в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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