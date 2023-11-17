Путин высказался о строительстве арт-кластера в Херсонесе
В России реализуется 4 крупных культурных кластера, один из них в Херсонесе в Севастополе
20:19 17.11.2023 (обновлено: 21:03 17.11.2023)
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Севастополе строят византийский город "Херсонес Таврический"
© Пресс-служба Крымской митрополии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В регионах России реализуется четыре крупных культурных проекта, один из которых – в Севастополе. Об этом в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли продлен нацпроект "Культура".
"Мы сейчас вот 4 крупных кластера делаем, в Калининграде, во Владивостоке, в Кемерово, в Севастополе. Но это только одно из направлений деятельности, для того, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые там живут, почувствовать себя включенными в культурную жизнь страны. Подвинуть туда наши лучшие возможности музейной, театральной деятельности, музыкального искусства", – отметил президент.
По его словам, "проект "Культура" заканчивается, но жизнь продолжается". Сейчас работа над бюджетом уже вышла на финальную стадию, а все направления деятельности обязательно будут в нем учтены.
"За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", – озвучил Путин.
В ходе Петербургского международного культурного форума президент обсудил проблемы развития российского кинематографа с режиссером Эмиром Кустурицей. Владимир Путин заявил, что все попытки западных стран "отменить Россию" обречены на неудачу.
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