https://crimea.ria.ru/20231117/putin-vyskazalsya-o-stroitelstve-art-klastera-v-khersonese-1132868259.html

Путин высказался о строительстве арт-кластера в Херсонесе

Путин высказался о строительстве арт-кластера в Херсонесе - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Путин высказался о строительстве арт-кластера в Херсонесе

В регионах России реализуется четыре крупных культурных проекта, один из которых – в Севастополе. Об этом в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T20:19

2023-11-17T20:19

2023-11-17T21:03

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В регионах России реализуется четыре крупных культурных проекта, один из которых – в Севастополе. Об этом в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли продлен нацпроект "Культура".По его словам, "проект "Культура" заканчивается, но жизнь продолжается". Сейчас работа над бюджетом уже вышла на финальную стадию, а все направления деятельности обязательно будут в нем учтены."За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", – озвучил Путин.В ходе Петербургского международного культурного форума президент обсудил проблемы развития российского кинематографа с режиссером Эмиром Кустурицей. Владимир Путин заявил, что все попытки западных стран "отменить Россию" обречены на неудачу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом годуКакие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил ПутинПутин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

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2023

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владимир путин (политик), культура, новости, херсонес, севастополь, россия, крым, новости крыма