https://crimea.ria.ru/20231117/putin-i-kusturitsa-v-peterburge-pogovorili-o-transgenderakh-v-kino-1132867554.html
Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино
Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино
Эмир Кустурица, обращаясь к Путину, рассказал, каким должно быть будущее российского кинематографа. Об этом всемирно известный режиссер сказал в ходе общения с... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T19:45
2023-11-17T19:45
2023-11-17T19:45
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эмир кустурица
культура
кино
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искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Эмир Кустурица, обращаясь к Путину, рассказал, каким должно быть будущее российского кинематографа. Об этом всемирно известный режиссер сказал в ходе общения с российским президентом в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.Эмир Кустурица рассказал, что в ближайшее время он будет снимать в России два фильма – по роману "Лавр" Евгения Водолазкина и по "Преступлению и наказанию" Достоевского. "Это будет то, как я думаю и что я чувствую о вашей культуре", отметил он. По мнению Кустурицы, за российским кинематографом сейчас большое будущее.Отвечая великому режиссеру, который родился в Югославии и пережил НАТОвские бомбардировки в Белграде, Путин высоко оценил его творчество.Комментируя сказанное режиссером о цензуре в западных странах, президент России сказал, что в искусстве все люди имеют равные права.Сербский режиссер Эмир Кустурица неоднократно бывал в Крыму, посещая крымские достопримечательности. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra он проводил концерты в Ялте и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Кустурица похвалил вакцину "Спутник V" и захотел ей привитьсяГоран Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыковВ финальный день фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы
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владимир путин (политик), россия, эмир кустурица, культура, кино, сербия, искусство
Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино
Путин и Кустурица на Международном культурном форуме обсудили проблемы кинематографа
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Эмир Кустурица, обращаясь к Путину, рассказал, каким должно быть будущее российского кинематографа. Об этом всемирно известный режиссер сказал в ходе общения с российским президентом в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.
"Двадцать лет назад глобалисты нам обещали, что будет культурная розница, наконец получилась сексуальная розница, – обратился Кустрица к Путину, стараясь говорить по-русски. – И в этой рознице они сделали такой культ, что если вы хотите получить "Оскара", вам надо снимать трансгендеров, гомосексуалов и иных. Что случилось с фильмами? Если двадцать лет назад у эпических фильмов был аутентичный язык, то сейчас язык кинематографа – это язык рекламы", – сказал президент.
Эмир Кустурица рассказал, что в ближайшее время он будет снимать в России два фильма – по роману "Лавр" Евгения Водолазкина и по "Преступлению и наказанию" Достоевского. "Это будет то, как я думаю и что я чувствую о вашей культуре", отметил он. По мнению Кустурицы, за российским кинематографом сейчас большое будущее.
"Надо делать оригинальный русский кинематограф. Двадцать лет назад взгляд Москвы был таким же, как в Хьюстоне, фильмы были такие, как голливудские. Но когда я был студентом в Праге, я читал Шукшина, Платонова, я читал многие книги, которые не были сняты в России. Я никогда не видел фильм о Шостаковиче. У вас так много хороших авторов, которые не были в кинематографе. Я думаю, что это будет русская культура в русских источниках", – рассказал Кустурица.
Отвечая великому режиссеру, который родился в Югославии и пережил НАТОвские бомбардировки в Белграде, Путин высоко оценил его творчество.
"Спасибо большое Вам за Ваше творчество, за то, что Вы обращаетесь к русской культуре. Ваши планы, связанные с этим, – это очень приятно. Уверен, что это будет интересно, потому что все, к чему прикасается Кустурица, становится бриллиантом", – сказал российский лидер.
Комментируя сказанное режиссером о цензуре в западных странах, президент России сказал, что в искусстве все люди имеют равные права.
"Да, мы видим, что в западных странах, чтобы что-то выиграть на всяких конкурсах, надо показать что-то из жизни каких-то сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов, много всяких названий. Но я неожиданную вещь скажу. И они тоже имеют право, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать и показывать. Потому что они тоже часть общества. Плохо, если только они выигрывают, вот это ни к чему", – подытожил Путин.
Сербский режиссер Эмир Кустурица неоднократно бывал в Крыму
, посещая крымские достопримечательности. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra он проводил концерты в Ялте и Севастополе.
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