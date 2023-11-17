https://crimea.ria.ru/20231117/putin-i-kusturitsa-v-peterburge-pogovorili-o-transgenderakh-v-kino-1132867554.html

Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино

Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в кино

Эмир Кустурица, обращаясь к Путину, рассказал, каким должно быть будущее российского кинематографа. Об этом всемирно известный режиссер сказал в ходе общения с... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T19:45

2023-11-17T19:45

2023-11-17T19:45

владимир путин (политик)

россия

эмир кустурица

культура

кино

сербия

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Эмир Кустурица, обращаясь к Путину, рассказал, каким должно быть будущее российского кинематографа. Об этом всемирно известный режиссер сказал в ходе общения с российским президентом в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.Эмир Кустурица рассказал, что в ближайшее время он будет снимать в России два фильма – по роману "Лавр" Евгения Водолазкина и по "Преступлению и наказанию" Достоевского. "Это будет то, как я думаю и что я чувствую о вашей культуре", отметил он. По мнению Кустурицы, за российским кинематографом сейчас большое будущее.Отвечая великому режиссеру, который родился в Югославии и пережил НАТОвские бомбардировки в Белграде, Путин высоко оценил его творчество.Комментируя сказанное режиссером о цензуре в западных странах, президент России сказал, что в искусстве все люди имеют равные права.Сербский режиссер Эмир Кустурица неоднократно бывал в Крыму, посещая крымские достопримечательности. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra он проводил концерты в Ялте и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Кустурица похвалил вакцину "Спутник V" и захотел ей привитьсяГоран Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыковВ финальный день фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, эмир кустурица, культура, кино, сербия, искусство