Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Путин передал акции "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым
14:44 13.11.2023 (обновлено: 14:54 13.11.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и Cовета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.
По данным ведомства, он придумал мошенническую схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись огромные суммы задолженности.
Говоря о работе ГУП "Крымэнерго", глава РК Сергей Аксенов отметил, что предприятие демонстрирует экономический рост, что позволило закрыть кредиторскую задолженность. По мнению главы республики, это свидетельствует о правильности ранее принятых кадровых решений.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.
Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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