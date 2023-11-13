https://crimea.ria.ru/20231113/putin-poruchil-peredat-respublike-krym-vse-aktsii-krymenergo-1132757293.html

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T14:44

2023-11-13T14:44

2023-11-13T14:54

владимир путин (политик)

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.По данным ведомства, он придумал мошенническую схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись огромные суммы задолженности.Говоря о работе ГУП "Крымэнерго", глава РК Сергей Аксенов отметил, что предприятие демонстрирует экономический рост, что позволило закрыть кредиторскую задолженность. По мнению главы республики, это свидетельствует о правильности ранее принятых кадровых решений.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейУ "Крымэнерго" сменился руководитель

https://crimea.ria.ru/20231027/situatsiya-ustranena-aksenov-o-prestupnoy-skheme-eks-direktora-krymenergo-1132359770.html

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