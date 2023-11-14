https://crimea.ria.ru/20231114/kakie-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rf-utverdil-putin-1132775128.html

Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин

Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин

Поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации" подписаны Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T14:21

2023-11-14T14:21

2023-11-14T15:25

выборы президента россии

владимир путин (политик)

закон и право

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации" подписаны Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.8 ноября поправки в закон "О выборах президента РФ" одобрил Совет федерации.Закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, дает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, а также содержит некоторые уточнения относительно работы СМИ по освещению выборного процесса."Фото и (или) видеосъемка должны осуществляться лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом право на ее осуществление, таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей", - уточняется в одном из пунктов закона.Также при проведении съемки во время выборов должна сохраняться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, дополнен закон новым пунктом, который касается проведения съемки в помещениях для голосования на избирательных участках в воинских частях. Съемка разрешается только аккредитованным журналистам по согласованию с командиром части.Дополнен и пункт о появлении судимости у зарегистрированного кандидата в период проведения выборов. Он обязан не позднее 18 часов следующего дня после ее получения предоставить сведения в Центральную избирательную комиссию.Коснулись уточнения и представителей партии, которые участвуют в агитации и при этом являются иностранными агентами. Их выступление должно сопровождаться соответствующей информацией.Также появился в законе новый пункт о возможности изменения времени начала и конца голосования на участках, куда приходят избиратели, которые проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации. Участки образуют руководители дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, которые вправе изменить продолжительность голосования в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.Выборы президента Российской Федерации должны пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье

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выборы президента россии, владимир путин (политик), закон и право, россия, новости, новые регионы россии