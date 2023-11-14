https://crimea.ria.ru/20231114/kakie-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rf-utverdil-putin-1132775128.html
Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин
Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин
Поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации" подписаны Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T14:21
2023-11-14T14:21
2023-11-14T15:25
выборы президента россии
владимир путин (политик)
закон и право
россия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120868044_0:60:2904:1694_1920x0_80_0_0_74c56173efc48c00b1360f5d2989515f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации" подписаны Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.8 ноября поправки в закон "О выборах президента РФ" одобрил Совет федерации.Закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, дает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, а также содержит некоторые уточнения относительно работы СМИ по освещению выборного процесса."Фото и (или) видеосъемка должны осуществляться лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом право на ее осуществление, таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей", - уточняется в одном из пунктов закона.Также при проведении съемки во время выборов должна сохраняться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, дополнен закон новым пунктом, который касается проведения съемки в помещениях для голосования на избирательных участках в воинских частях. Съемка разрешается только аккредитованным журналистам по согласованию с командиром части.Дополнен и пункт о появлении судимости у зарегистрированного кандидата в период проведения выборов. Он обязан не позднее 18 часов следующего дня после ее получения предоставить сведения в Центральную избирательную комиссию.Коснулись уточнения и представителей партии, которые участвуют в агитации и при этом являются иностранными агентами. Их выступление должно сопровождаться соответствующей информацией.Также появился в законе новый пункт о возможности изменения времени начала и конца голосования на участках, куда приходят избиратели, которые проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации. Участки образуют руководители дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, которые вправе изменить продолжительность голосования в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.Выборы президента Российской Федерации должны пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120868044_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_c384711d2ca567f1c601712a3b7f5f78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента россии, владимир путин (политик), закон и право, россия, новости, новые регионы россии
Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин
Путин утвердил поправки в федеральный закон "О выборах президента РФ"
14:21 14.11.2023 (обновлено: 15:25 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации" подписаны Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
8 ноября поправки в закон "О выборах президента РФ" одобрил
Совет федерации.
Закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, дает возможность голосования на территориях, где введено военное положение, а также содержит некоторые уточнения относительно работы СМИ по освещению выборного процесса.
"Фото и (или) видеосъемка должны осуществляться лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом право на ее осуществление, таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей", - уточняется в одном из пунктов закона.
Также при проведении съемки во время выборов должна сохраняться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
Кроме того, дополнен закон новым пунктом, который касается проведения съемки в помещениях для голосования на избирательных участках в воинских частях. Съемка разрешается только аккредитованным журналистам по согласованию с командиром части.
Дополнен и пункт о появлении судимости у зарегистрированного кандидата в период проведения выборов. Он обязан не позднее 18 часов следующего дня после ее получения предоставить сведения в Центральную избирательную комиссию.
Коснулись уточнения и представителей партии, которые участвуют в агитации и при этом являются иностранными агентами. Их выступление должно сопровождаться соответствующей информацией.
Также появился в законе новый пункт о возможности изменения времени начала и конца голосования на участках, куда приходят избиратели, которые проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации. Участки образуют руководители дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, которые вправе изменить продолжительность голосования в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.
Выборы президента Российской Федерации должны пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.
Читайте также на РИА Новости Крым: