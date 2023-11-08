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Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового
Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового
Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента РФ, в частности это касается возможности голосования на территориях, где введено военное... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T12:51
2023-11-08T12:51
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента РФ, в частности это касается возможности голосования на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда. Также поправки касаются запрета агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, которые работают по трудовому договору, ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Кроме того, регионам позволят софинансировать подготовку и проведение выборов президента, а зарегистрированные кандидаты в президенты должны будет письменно уведомлять Избирком о судимости, в случае ее появления."Также с учетом возможных провокаций уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства (консульства), если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ", - добавили в Совфеде.Выборы президента Российской Федерации должны пройти17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее чем за сто и не позднее чем за девяносто дней до дня голосования.
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выборы, выборы президента россии, закон и право, совет федерации, новости, россия, новые регионы россии
Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового

Совет Федерации внес поправки в закон о выборах президента РФ

12:51 08.11.2023
 
© Совет ФедерацииЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© Совет Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента РФ, в частности это касается возможности голосования на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда.
"Применительно к выборам президента РФ закрепляются нормы, касающиеся возможности голосования на территориях, где введено военное положение. Ранее, в ходе весенней сессии такая возможность была закреплена в законодательстве в отношении выборов в новых регионах. Решение об их проведении принимает ЦИК РФ по итогам консультаций с Министерством обороны, ФСБ и главой соответствующего региона не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации", - сказано в сообщении.
Также поправки касаются запрета агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, которые работают по трудовому договору, ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Кроме того, регионам позволят софинансировать подготовку и проведение выборов президента, а зарегистрированные кандидаты в президенты должны будет письменно уведомлять Избирком о судимости, в случае ее появления.
"Также с учетом возможных провокаций уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства (консульства), если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ", - добавили в Совфеде.
Выборы президента Российской Федерации должны пройти17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее чем за сто и не позднее чем за девяносто дней до дня голосования.
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