https://crimea.ria.ru/20231108/sovfed-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta---chto-novogo-1132647001.html

Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового

Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Совфед внес изменения в закон о выборах президента - что нового

Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента РФ, в частности это касается возможности голосования на территориях, где введено военное... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T12:51

2023-11-08T12:51

2023-11-08T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах президента РФ, в частности это касается возможности голосования на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда. Также поправки касаются запрета агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах, возможности ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, допуска на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, которые работают по трудовому договору, ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Кроме того, регионам позволят софинансировать подготовку и проведение выборов президента, а зарегистрированные кандидаты в президенты должны будет письменно уведомлять Избирком о судимости, в случае ее появления."Также с учетом возможных провокаций уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства (консульства), если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ", - добавили в Совфеде.Выборы президента Российской Федерации должны пройти17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее чем за сто и не позднее чем за девяносто дней до дня голосования.

https://crimea.ria.ru/20231020/yavka-budet-zashkalivat-prognoz-po-vyboram-prezidenta-rf-na-zaporozhe-1132214815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, закон и право, совет федерации, новости, россия, новые регионы россии