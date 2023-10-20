https://crimea.ria.ru/20231020/yavka-budet-zashkalivat-prognoz-po-vyboram-prezidenta-rf-na-zaporozhe-1132214815.html

"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье

"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье - РИА Новости Крым, 20.10.2023

"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье

Явка избирателей в Запорожской области на выборах президента России в марте 2024 года "будет зашкаливать" и ожидаемо превысит 80%. Такое мнение РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T12:41

2023-10-20T12:41

2023-10-20T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Явка избирателей в Запорожской области на выборах президента России в марте 2024 года "будет зашкаливать" и ожидаемо превысит 80%. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.Она отметила, что интерес избирателей ярко продемонстрировали выборы в законодательное собрание области, "когда люди бежали за членами избирательных комиссий, как и на референдуме".Глава избиркома подчеркнула, что подготовка к президентским выборам 2024 уже идет, хотя официальный старт этой работы в декабре.В ближайшее время большая делегация из сотрудников избиркома поедет на обучение в Пятигорск. Некоторые их коллеги из аппарата уже проходят стажировку в Севастопольской городской избирательной комиссии.Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как прошли первые в Запорожской области выборы депутатов законодательного собрания. Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, запорожская область, галина катющенко, россия