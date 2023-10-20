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"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье
"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье - РИА Новости Крым, 20.10.2023
"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье
Явка избирателей в Запорожской области на выборах президента России в марте 2024 года "будет зашкаливать" и ожидаемо превысит 80%. Такое мнение РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T12:41
2023-10-20T12:41
2023-10-20T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Явка избирателей в Запорожской области на выборах президента России в марте 2024 года "будет зашкаливать" и ожидаемо превысит 80%. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.Она отметила, что интерес избирателей ярко продемонстрировали выборы в законодательное собрание области, "когда люди бежали за членами избирательных комиссий, как и на референдуме".Глава избиркома подчеркнула, что подготовка к президентским выборам 2024 уже идет, хотя официальный старт этой работы в декабре.В ближайшее время большая делегация из сотрудников избиркома поедет на обучение в Пятигорск. Некоторые их коллеги из аппарата уже проходят стажировку в Севастопольской городской избирательной комиссии.Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как прошли первые в Запорожской области выборы депутатов законодательного собрания. Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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выборы, выборы президента россии, новые регионы россии, запорожская область, галина катющенко, россия
"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье
Глава избиркома Запорожской области Катющенко: явка на выборах президента РФ превысит 80%
12:41 20.10.2023 (обновлено: 12:51 20.10.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Явка избирателей в Запорожской области на выборах президента России в марте 2024 года "будет зашкаливать" и ожидаемо превысит 80%. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.
"Я периодически просматриваю закрытые социологические опросы, которые проходят на территории Запорожской области, общаюсь с коллегами и с жителями. Уверена, что у нас явка будет просто зашкаливать. Избирательная комиссия не в праве прогнозировать – я говорю о своих личных предположениях: думаю, будет более 80%", – сказала Катющенко.
Она отметила, что интерес избирателей ярко продемонстрировали выборы в законодательное собрание области, "когда люди бежали за членами избирательных комиссий, как и на референдуме".
"Они интересовались, когда к ним приедут, потому что физически члены участковых избирательных комиссии (УИК) могли охватить только определенное количество за свое рабочее время. И, несмотря на запугивание (со стороны Украины – ред.), они работали и люди шли голосовать. Поэтому мое мнение: у нашего президента будет просто колоссальная поддержка в Запорожской области", – поделилась ожиданиями Катющенко.
Глава избиркома подчеркнула, что подготовка к президентским выборам 2024 уже идет, хотя официальный старт этой работы в декабре.
"Мы не можем ждать, потому что много чего нужно сделать – это особенность наших новых регионов. Самое главное сейчас – обучение, повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней и серьезная работа над регистром избирателей. Наполняем базу данных, редактируем ее, потому что люди продолжают получать паспорта, все изменения нужно учесть. Надо чтобы все было доведено до идеала, и ни один избиратель у нас не остался за кадром", – заключила Катющенко.
В ближайшее время большая делегация из сотрудников избиркома поедет на обучение в Пятигорск. Некоторые их коллеги из аппарата уже проходят стажировку в Севастопольской городской избирательной комиссии.
Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как прошли первые в Запорожской области выборы
депутатов законодательного собрания.
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