https://crimea.ria.ru/20221214/poluchit-li-biblioteka-franko-v-krymu-novoe-imya-1125888304.html

Получит ли библиотека Франко в Крыму новое имя

Получит ли библиотека Франко в Крыму новое имя - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Получит ли библиотека Франко в Крыму новое имя

Вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Франко в Симферополе необходимо тщательно изучить вместе с местными... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T17:44

2022-12-14T17:44

2022-12-14T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Франко в Симферополе необходимо тщательно изучить вместе с местными жителями, торопиться с решением нельзя. Такое мнение выразил председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее совет Общественной палаты Крыма (ОП РК) обратился в министерство культуры республики с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании библиотеки в честь русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Николая Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. По словам главы ОП Александра Форманчука, руководство минкульта понимает необходимость принятия такого решения, которое может быть окончательно принято в ближайшие два месяца."Я очень осторожно отношусь к вопросу переименования улиц, домов, дворцов. На мой взгляд, если он появляется, то нужно очень серьезно изучить мнение людей, проживающих на этой территории. Здесь нельзя делать скоропалительные выводы, не рубить шашкой в сторону переименования или наоборот. Надо изучить мнение и не торопиться", - заявил Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.Эту точку зрения разделяет депутат Госсовета, председатель Региональной национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он предлагает вместо переименования рассмотреть вопрос присвоения имени Данилевского какому-либо новому объекту.А руководитель совета Региональной национально-культурной автономии "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина переименование библиотеки не поддержала. По ее мнению, изменение названия даже одного объекта или улицы может повлечь нежелательную цепную реакцию. А этого ни в украинской общине, ни в Крыму в целом не хотят."Я против переименования библиотеки. Не скажу, что очень люблю творчество Ивана Франко, он очень спорный человек, не в этом дело. А я за то, чтобы называть что-то новое. Данилевский – настолько масштабная фигура для Крыма, что надо его именем назвать что-то новое, новый сквер, поставить ему памятник. Также мы не хотим, чтобы возникла цепная реакция и вслед за переименованием библиотеки начали убирать памятник Шевченко в одноименном парке, переименовывать улицу Леси Украинки. Важно, чтобы мы не уподоблялись фашистскому режиму на Украине, где сносят памятники", - добавила она.Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос. По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".Читайте также на РИА Новости Крым:Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцевЭксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в КрымуВ украинской общине Крыма оценили предложение переименовать библиотеку им. Франко

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