https://crimea.ria.ru/20221207/biblioteku-im-franko-v-krymu-mogut-pereimenovat-v-techenie-dvukh-mesyatsev-1125731754.html
Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев
Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев
Проработка и принятие решения о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя,... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:08
2022-12-07T13:08
2022-12-07T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проработка и принятие решения о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя, поэта и публициста Ивана Франко, займет не более двух месяцев, руководство министерства культуры республики понимают важность и необходимость принятия этого решения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) Александр Форманчук.По его словам, совет ОП РК принял решение инициировать переименование учреждения в Крымскую республиканскую библиотеку имени Николая Данилевского. Форманчук пояснил, что имя русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни, как следует не увековечено в памяти потомков. Поэтому переименование главной научной библиотеки Крыма в его честь станет "компенсацией такой несправедливости", считает глава Общественной палаты. Кроме того, в адрес ОП РК поступили многочисленные обращения с просьбой о таком переименовании.Он выразил уверенность в том, что в этот раз удастся поставить в этом вопросе точку."Согласие муниципальных властей в этом случае не требуется. Думаю, в течение месяца, максимум двух, с учетом новогодних праздников, окончательное решение о переименовании будет принято", – добавил председатель ОП РК.Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос.По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".
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крым, симферополь, культура, общество, украина, общественная палата крыма
Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев
Общественная палата Крыма: библиотеку Франко могут переименовать в течение двух месяцев
13:08 07.12.2022 (обновлено: 13:09 07.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проработка и принятие решения о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя, поэта и публициста Ивана Франко, займет не более двух месяцев, руководство министерства культуры республики понимают важность и необходимость принятия этого решения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) Александр Форманчук.
По его словам, совет ОП РК принял решение инициировать переименование учреждения в Крымскую республиканскую библиотеку имени Николая Данилевского. Форманчук пояснил, что имя русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни, как следует не увековечено в памяти потомков. Поэтому переименование главной научной библиотеки Крыма в его честь станет "компенсацией такой несправедливости", считает глава Общественной палаты. Кроме того, в адрес ОП РК поступили многочисленные обращения с просьбой о таком переименовании.
"Мы уже обратились к Татьяне Анатольевне Манежиной – главе минкультуры Крыма, в ведении которого находится эта библиотека. Она согласилась с такой инициативой и сказала, что в министерстве понимают сегодняшнюю ситуацию и необходимость такого акта. Работа в ведомстве идет по двум направлениям: решение самого министерства и решение трудового коллектива. Думаю, никаких проблем там не должно быть", – сказал Форманчук.
Он выразил уверенность в том, что в этот раз удастся поставить в этом вопросе точку.
"Согласие муниципальных властей в этом случае не требуется. Думаю, в течение месяца, максимум двух, с учетом новогодних праздников, окончательное решение о переименовании будет принято", – добавил председатель ОП РК.
Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского
неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос.
По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".
Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма
. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".