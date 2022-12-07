https://crimea.ria.ru/20221207/ekspert-otsenila-perspektivy-pereimenovaniya-biblioteki-franko-v-krymu-1125734875.html

Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму

Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму

Инициатива о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе им. Франко в честь Николая Данилевского возникает не... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T15:27

2022-12-07T15:27

2022-12-07T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициатива о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе им. Франко в честь Николая Данилевского возникает не впервые, но всякий раз она сталкивалась с сопротивлением определенной части общественности, поэтому есть риск, что так произойдет и в этот раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее совет Общественной палаты Крыма (ОП РК) обратился в министерство культуры республики с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании библиотеки в честь русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Николая Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни.По словам главы ОП РК Александра Форманчука, руководство минкульта понимает необходимость принятия такого решения, которое может быть окончательно принято в ближайшие два месяца.По словам эксперта, она относит себя к сторонникам тех, кто считает, что Николай Данилевский заслуживает "этой небольшой, по сравнению с его значением для России, дани памяти с нашей стороны"."Недавно одной из пещер на Ай-Петри присвоили имя Данилевского. Это, конечно, символично, что в период пещерной русофобии имя одного из величайших русских мыслителей получает пещера, но все-таки Николай Яковлевич заслуживает большего признания", – отметила руководитель крымского филиала ФоРГО.Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос.По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели.Данилевский призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны". Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа

https://crimea.ria.ru/20220619/sudba-unikalnogo-parka-danilevskogo-v-krymu-uvidyat-li-ego-turisty-1123582849.html

https://crimea.ria.ru/20221207/biblioteku-im-franko-v-krymu-mogut-pereimenovat-v-techenie-dvukh-mesyatsev-1125731754.html

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наталья киселева, форго, крым, культура, украина, россия, общество, новости