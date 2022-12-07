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Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму
Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму
Инициатива о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе им. Франко в честь Николая Данилевского возникает не... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T15:27
2022-12-07T15:27
наталья киселева
форго
крым
культура
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общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициатива о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе им. Франко в честь Николая Данилевского возникает не впервые, но всякий раз она сталкивалась с сопротивлением определенной части общественности, поэтому есть риск, что так произойдет и в этот раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее совет Общественной палаты Крыма (ОП РК) обратился в министерство культуры республики с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании библиотеки в честь русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Николая Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни.По словам главы ОП РК Александра Форманчука, руководство минкульта понимает необходимость принятия такого решения, которое может быть окончательно принято в ближайшие два месяца.По словам эксперта, она относит себя к сторонникам тех, кто считает, что Николай Данилевский заслуживает "этой небольшой, по сравнению с его значением для России, дани памяти с нашей стороны"."Недавно одной из пещер на Ай-Петри присвоили имя Данилевского. Это, конечно, символично, что в период пещерной русофобии имя одного из величайших русских мыслителей получает пещера, но все-таки Николай Яковлевич заслуживает большего признания", – отметила руководитель крымского филиала ФоРГО.Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос.По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели.Данилевский призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны". Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа
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наталья киселева, форго, крым, культура, украина, россия, общество, новости
Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму

Социолог Киселева: есть сомнения, что библиотеку Франко в Крыму все же переименуют

15:27 07.12.2022
 
Библиотека имени Франко в Симферополе
Библиотека имени Франко в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициатива о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе им. Франко в честь Николая Данилевского возникает не впервые, но всякий раз она сталкивалась с сопротивлением определенной части общественности, поэтому есть риск, что так произойдет и в этот раз. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее совет Общественной палаты Крыма (ОП РК) обратился в министерство культуры республики с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании библиотеки в честь русского публициста, социолога и естествоиспытателя, культуролога и геополитика Николая Данилевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни.
По словам главы ОП РК Александра Форманчука, руководство минкульта понимает необходимость принятия такого решения, которое может быть окончательно принято в ближайшие два месяца.
"Инициатива переименования республиканской библиотеки возникает не впервые, но постоянно наталкивается на препятствия, в том числе и со стороны разделенного общественного мнения. Будет хорошо, если решение о переименовании будет принято. Но предполагаю, что очередная инициатива избавиться от наследия украинизации Крыма в виде сохранения имени Франко в названии главной республиканской библиотеки, к сожалению, останется только в информационном пространстве", – сказала Киселева.
По словам эксперта, она относит себя к сторонникам тех, кто считает, что Николай Данилевский заслуживает "этой небольшой, по сравнению с его значением для России, дани памяти с нашей стороны".
"Недавно одной из пещер на Ай-Петри присвоили имя Данилевского. Это, конечно, символично, что в период пещерной русофобии имя одного из величайших русских мыслителей получает пещера, но все-таки Николай Яковлевич заслуживает большего признания", – отметила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Вопрос переименования библиотеки им. Франко в честь Николая Данилевского неоднократно поднимался ранее. Так, в июне этого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поручил проработать этот вопрос.
По его словам, Иван Франко – "совершенно искусственный персонаж", и то, что базовая для Крыма библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, "как минимум странно".
Вопрос был вынесен на рассмотрение Общественной палаты Крыма. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента, политологи, историки, против высказались администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. В итоге было решено "поставить вопрос на паузу".
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Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели.
Данилевский призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны". Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа
Республиканская библиотека им. И.Франко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:08
Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев
 
Наталья КиселеваФорГОКрымКультураУкраинаРоссияОбществоНовости
 
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