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Глава Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Глава Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии
Глава Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Глава Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии
Мэр Ялты Янина Павленко анонсировала кадровые решения в ялтинской городской администарции, которые будут приняты уже в феврале. Соответствующий пост она... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T14:31
2023-01-27T14:31
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янина павленко
городская среда
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
общество
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко анонсировала кадровые решения в ялтинской городской администарции, которые будут приняты уже в феврале. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.Кадровые решенияОна также заявила, что департамент муниципального контроля будет быстрее реагировать на сигналы ялтинцев, и анонсировала новый формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. "Решаем проблему в течение трех дней, это на личном контроле председателя Совмина", — пояснила градоначальник.Зеленый городПо словам мэра, в этом году ялтинским чиновникам предстоит усилить контроль работы общественного транспорта, а коммунальщикам - сделать упор на озеленение города."Меняем подход к выдаче порубочных билетов. В планах - перейти от компенсационной высадки к "авансовой", — заявила мэр.Ранее Павленко назвала стоимость уборки городских улиц. В текущем году эти расходы составят 224 млн рублей — на 50 млн больше, чем в прошлом году. Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползниСколько заработала Ялта на платных парковкахАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов
https://crimea.ria.ru/20230116/v-yalte-chinovniki-pogoreli-na-munitsipalnykh-kontraktakh-skvera-danilevskogo-1126422836.html
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ялта, новости крыма, крым, янина павленко, городская среда, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, общество, жкх крыма и севастополя
Глава Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии

Мэр Ялты Павленко анонсировала кадровые решения в феврале

14:31 27.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАдминистрация города Ялты. Архивное фото
Администрация города Ялты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко анонсировала кадровые решения в ялтинской городской администарции, которые будут приняты уже в феврале. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.

Кадровые решения

"Требую от сотрудников исполнения всех поручений. В феврале озвучу кадровые решения. Как говорится, пустое место хотя бы не подведет. Хочу видеть в команде людей, которые работают во благо Ялты и ялтинцев", — написала Павленко.
Она также заявила, что департамент муниципального контроля будет быстрее реагировать на сигналы ялтинцев, и анонсировала новый формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
"Решаем проблему в течение трех дней, это на личном контроле председателя Совмина", — пояснила градоначальник.

Зеленый город

По словам мэра, в этом году ялтинским чиновникам предстоит усилить контроль работы общественного транспорта, а коммунальщикам - сделать упор на озеленение города.
"Меняем подход к выдаче порубочных билетов. В планах - перейти от компенсационной высадки к "авансовой", — заявила мэр.
Ранее Павленко назвала стоимость уборки городских улиц. В текущем году эти расходы составят 224 млн рублей — на 50 млн больше, чем в прошлом году.
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