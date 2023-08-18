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В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить
В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить
В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T07:36
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новости крыма
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную помощь. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.Для решения вопроса, по словам Павленко, выработан алгоритм, по которому правоохранители усилят патрулирование в районах Набережной, Пушкинской, Юбилейного сквера и в других частях курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепцииПляжи Ялты закрыты для купания
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новости крыма, ялта, янина павленко, общество
В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить

Мэр Павленко: в Ялте пьяных и бездомных граждан хотят убрать с улиц

07:36 18.08.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоСовещание с коллегами из организации "Переправа" и правоохранителями
Совещание с коллегами из организации Переправа и правоохранителями
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную помощь. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

"Обсудили проблему нахождения в центре Ялты лиц (в том числе без определенного места жительства) в нетрезвом состоянии. Получаю жалобы о том, что спят на скамейках, а в качестве туалета используют зеленые зоны", – обозначила проблему мэр города в своем Telegram-канале.

Для решения вопроса, по словам Павленко, выработан алгоритм, по которому правоохранители усилят патрулирование в районах Набережной, Пушкинской, Юбилейного сквера и в других частях курорта.

"В случае обнаружения ребята из социально-ориентированной организации "Переправа" перемещают их в приют для оказания социальной помощи: отоспаться, помыться, поесть, если нужно – сменить вещи. Напоминаю ялтинцам – никого удерживать силой не имеем права, но предложить помощь – обязаны", – констатировала глава администрации.

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Новости КрымаЯлтаЯнина ПавленкоОбщество
 
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