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В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить

В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить

В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T07:36

2023-08-18T07:36

2023-08-18T07:16

новости крыма

ялта

янина павленко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную помощь. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.Для решения вопроса, по словам Павленко, выработан алгоритм, по которому правоохранители усилят патрулирование в районах Набережной, Пушкинской, Юбилейного сквера и в других частях курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепцииПляжи Ялты закрыты для купания

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2023

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новости крыма, ялта, янина павленко, общество