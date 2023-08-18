В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить
Мэр Павленко: в Ялте пьяных и бездомных граждан хотят убрать с улиц
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоСовещание с коллегами из организации "Переправа" и правоохранителями
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Ялте усилят патрулирование Набережной и других общественных мест для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которым будут оказывать социальную помощь. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
"Обсудили проблему нахождения в центре Ялты лиц (в том числе без определенного места жительства) в нетрезвом состоянии. Получаю жалобы о том, что спят на скамейках, а в качестве туалета используют зеленые зоны", – обозначила проблему мэр города в своем Telegram-канале.
Для решения вопроса, по словам Павленко, выработан алгоритм, по которому правоохранители усилят патрулирование в районах Набережной, Пушкинской, Юбилейного сквера и в других частях курорта.
"В случае обнаружения ребята из социально-ориентированной организации "Переправа" перемещают их в приют для оказания социальной помощи: отоспаться, помыться, поесть, если нужно – сменить вещи. Напоминаю ялтинцам – никого удерживать силой не имеем права, но предложить помощь – обязаны", – констатировала глава администрации.
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