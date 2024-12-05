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Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T14:05
2024-12-05T14:12
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
союзное государство
новости
сотрудничество
политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В ходе переговоров МИД России разрешается вносить в проект договора при подписании не имеющие принципиального характера изменения."Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", – уточняется в распоряжении.Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, сообщал ранее замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страныВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
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белоруссия, россия, владимир путин (политик), союзное государство, новости, сотрудничество, политика, безопасность
Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

14:05 05.12.2024 (обновлено: 14:12 05.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", – говорится в тексте документа.

В ходе переговоров МИД России разрешается вносить в проект договора при подписании не имеющие принципиального характера изменения.
"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", – уточняется в распоряжении.
Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, сообщал ранее замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
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БелоруссияРоссияВладимир Путин (политик)Союзное государствоНовостиСотрудничествоПолитикаБезопасность
 
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