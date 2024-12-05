https://crimea.ria.ru/20241205/putin-poruchil-podpisat-s-belorussiey-dogovor-o-garantiyakh-bezopasnosti-1142404142.html

Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T14:05

2024-12-05T14:05

2024-12-05T14:12

белоруссия

россия

владимир путин (политик)

союзное государство

новости

сотрудничество

политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В ходе переговоров МИД России разрешается вносить в проект договора при подписании не имеющие принципиального характера изменения."Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", – уточняется в распоряжении.Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, сообщал ранее замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страныВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, владимир путин (политик), союзное государство, новости, сотрудничество, политика, безопасность