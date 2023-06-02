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Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем

Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем

России необходимо усиливать торговые связи со странами Африки и Латинской Америки. Это снизит риск оказаться в зависимости только от одного торгового партнера... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T07:55

2023-06-02T07:55

2023-06-02T07:55

сергей левин

кфу (крымский федеральный университет)

экономика

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виктор реутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. России необходимо усиливать торговые связи со странами Африки и Латинской Америки. Это снизит риск оказаться в зависимости только от одного торгового партнера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.Собеседник выразил обеспокоенность, что изменение вектора внешней торговли в сторону Востока может привести к повторению перекоса, который ранее наблюдался сторону западных стран.Он пояснил, что в данном случае монопсония (наличие только одно покупателя, – ред.) не менее опасна для экономики страны. Чтобы нивелировать риски, необходимо открывать для российских товаров и усиливать торговые связи с рынками стран Африки, Латинской Америки. Также альтернативными могут выступать рынки исламских стран. Однако на данном этапе емкость этих рынков значительно ниже, чем Китая."Тем не менее, следует постепенно наращивать товарооборот. И в будущем это обязательно даст свои результаты", – резюмировал Реутов.По итогам прошлого года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса превысил 40 млрд долларов. При этом объемы экспорта халяльной продукции прибавили почти четверть к показателям 2021 года, заявил на полях форума "Россия – исламский мир" замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в прошлом году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 годуТоварооборот РФ и Турции вырос в два разаНеожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

сергей левин, кфу (крымский федеральный университет), экономика, мнения, новости, новости крыма, виктор реутов