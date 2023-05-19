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Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома
Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома
Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса по итогам прошлого года вырос на 13% и превысил 40 млрд долларов. При этом объемы экспорта халяльной... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T17:39
2023-05-19T17:23
экономика
казань
форум "россия – исламский мир"
мусульмане
халяль
россия
в мире
ислам
религия
внешняя торговля
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса по итогам прошлого года вырос на 13% и превысил 40 млрд долларов. При этом объемы экспорта халяльной продукции прибавили почти четверть к показателям 2021 года. Об этом в ходе круглого стола на полях форума "Россия – исламский мир" в Казани заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.Увеличение экспорта из России"Россия активно развивает поставки на иностранные рынки. В прошлом году экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 13% и превысил 41,5 млрд долларов. При этом экспорт российской халяльной продукции рос вдвое большими темпами, и по результатам года прибавил 24%", – заявил Левин.По его словам, продукция с сертификатами халяль – восходящий тренд для агропромышленного комплекса России, спрос на такие товары растет как за рубежом, так и внутри страны. Глобальное потребление халяльных услуг и продукции в мире оценивается в два триллиона долларов, из них половина приходится на продукты питания, отметил замминистра.Левин также подчеркнул, что в сегодняшней геополитической ситуации сотрудничество с исламскими странами приобретает дополнительное значение. Поэтому важно развивать все его аспекты, в том числе и торговлю.В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Датук Сери Хаджи Мохамад бин Сабу отметил, что увеличение товарооборота между Малайзией и РФ взаимовыгодно, и выразил надежду на развитие торговли между двумя странами. Этому будет способствовать подписание меморандума между двумя странами."До конца года сможем подписать протокол о взаимопонимании, этот меморандум позволит нам создать предприятиям России и Малайзии надежный доступ на рынки наших стран", – сказал Мохамад бин Сабу. И подчеркнул, что в самом ближайшем будущем российским экспортерам халяльной продукции следует ожидать увеличения экспорта в Малайзию.Сертификация халяльной продукцииУвеличению роста российского экспорта будет способствовать не только увеличение объемов производства, но стандартизация требований стран ОИС к выдаче сертификатов, уверен вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов. По его словам, сегодня производителям, которые заинтересованы в продвижении своей продукции, приходится сертифицировать ее согласно требованиям каждой из стран."Одно предприятие сертифицируют по девяти стандартам стран (СА, Малайзия, Иран, Оман, Эмираты и т.д.). Мы готовы идти на это, поскольку заинтересованы в развитии экспорта, но все же более эффективным было бы вернуться к вопросу унификации стандартов халяль", – подчеркнул Солодов. Его предложение всецело поддержали присутствующие на встрече представители предприятий. В поддержку такого шага высказался и замгенерального директора отдела халяльной сертификации Департамента исламского развития Малайзии JAKIM Сираджуддин Сухаими. При этом он предложил смотреть на вопрос более широко: создать в России логистический халяльный центр, который будет предоставлять также услуги по логистике.Подводя итог, начальник управления отраслевого развития Федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин отметил, что для наращивания российского экспорта продукции по стандартам халяль, необходимо заниматься продвижением, построенным на системе национальной сертификации и "прослеживаемости" сырья и обработки на всех этапах производства."Продвижение халяльной продукции может получить дополнительный импульс за счет создания национального зонтичного бренда. Это будет способствовать повышению осведомленности зарубежных потребителей о российской продукции и формированию устойчивого положительного образа России как производителя продуктов питания", – уверен Нагалин.Спроса на продукцию халяльПо оценкам экспертов, на долю мусульман сегодня приходится до четверти населения планеты. Более 60% из них – молодые люди младше 30 лет, которые являются движущей силой спроса на халяльную продукцию. К 2050 году прирост численности мусульман оценивается на уровне 10%, ежегодный прирост их расходов на фоне высоких темпов повышения благосостояния – в 7-10%. В этой связи специалисты прогнозируют устойчивый рост спроса на продукцию халяль. Основную долю экспорта российской халяльной продукции по итогам прошлого года составили мясная продукция и кондитерские изделия. Российская сельхозпродукция также широко представлена на рынке стран ОИС и все больше набирает интерес среди немусульманских государств.Особенным потенциалом как для внешнего, так и внутреннего рынка, обладает мясная продукция. При этом на долю халяльной приходится только десятая часть от общего объема птицы, говядины и баранины.Читайте также на РИА Новости Крым:Что мешает развитию крымского экспортаКрым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноГрузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
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экономика, казань, форум "россия – исламский мир", мусульмане, халяль, россия, в мире, ислам, религия, внешняя торговля, сергей левин, минсельхоз рф
Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома

Минсельхоз РФ: халяльная продукция может стать драйвером развития АПК России

17:39 19.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродукты халяль
Продукты халяль - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса по итогам прошлого года вырос на 13% и превысил 40 млрд долларов. При этом объемы экспорта халяльной продукции прибавили почти четверть к показателям 2021 года. Об этом в ходе круглого стола на полях форума "Россия – исламский мир" в Казани заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Увеличение экспорта из России

"Россия активно развивает поставки на иностранные рынки. В прошлом году экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 13% и превысил 41,5 млрд долларов. При этом экспорт российской халяльной продукции рос вдвое большими темпами, и по результатам года прибавил 24%", – заявил Левин.
По его словам, продукция с сертификатами халяль – восходящий тренд для агропромышленного комплекса России, спрос на такие товары растет как за рубежом, так и внутри страны. Глобальное потребление халяльных услуг и продукции в мире оценивается в два триллиона долларов, из них половина приходится на продукты питания, отметил замминистра.
Левин также подчеркнул, что в сегодняшней геополитической ситуации сотрудничество с исламскими странами приобретает дополнительное значение. Поэтому важно развивать все его аспекты, в том числе и торговлю.

"Россия обладает весьма значительным потенциалом для дальнейшего наращивания поставок. С этой целью уделяется большое внимание развитию системы сертификации халяль, взаимодействию с органами сертификации по системе халяль в других странах, чтобы производимая в России продукция пользовалась доверием, уважением и популярностью у внутренних и зарубежных потребителей в мусульманских странах", – подчеркнул Левин и выразил уверенность, что присутствие на дискуссионной площадке представителей целого рада стран Организации исламского сотрудничества (ОИС – ред.) будет способствовать наращиванию торговых отношений в будущем.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Датук Сери Хаджи Мохамад бин Сабу отметил, что увеличение товарооборота между Малайзией и РФ взаимовыгодно, и выразил надежду на развитие торговли между двумя странами. Этому будет способствовать подписание меморандума между двумя странами.
"До конца года сможем подписать протокол о взаимопонимании, этот меморандум позволит нам создать предприятиям России и Малайзии надежный доступ на рынки наших стран", – сказал Мохамад бин Сабу. И подчеркнул, что в самом ближайшем будущем российским экспортерам халяльной продукции следует ожидать увеличения экспорта в Малайзию.

Сертификация халяльной продукции

Увеличению роста российского экспорта будет способствовать не только увеличение объемов производства, но стандартизация требований стран ОИС к выдаче сертификатов, уверен вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов. По его словам, сегодня производителям, которые заинтересованы в продвижении своей продукции, приходится сертифицировать ее согласно требованиям каждой из стран.
"Одно предприятие сертифицируют по девяти стандартам стран (СА, Малайзия, Иран, Оман, Эмираты и т.д.). Мы готовы идти на это, поскольку заинтересованы в развитии экспорта, но все же более эффективным было бы вернуться к вопросу унификации стандартов халяль", – подчеркнул Солодов.
Его предложение всецело поддержали присутствующие на встрече представители предприятий. В поддержку такого шага высказался и замгенерального директора отдела халяльной сертификации Департамента исламского развития Малайзии JAKIM Сираджуддин Сухаими. При этом он предложил смотреть на вопрос более широко: создать в России логистический халяльный центр, который будет предоставлять также услуги по логистике.
Форум Россия – исламский мир - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Подводя итог, начальник управления отраслевого развития Федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин отметил, что для наращивания российского экспорта продукции по стандартам халяль, необходимо заниматься продвижением, построенным на системе национальной сертификации и "прослеживаемости" сырья и обработки на всех этапах производства.
"Продвижение халяльной продукции может получить дополнительный импульс за счет создания национального зонтичного бренда. Это будет способствовать повышению осведомленности зарубежных потребителей о российской продукции и формированию устойчивого положительного образа России как производителя продуктов питания", – уверен Нагалин.

Спроса на продукцию халяль

По оценкам экспертов, на долю мусульман сегодня приходится до четверти населения планеты. Более 60% из них – молодые люди младше 30 лет, которые являются движущей силой спроса на халяльную продукцию. К 2050 году прирост численности мусульман оценивается на уровне 10%, ежегодный прирост их расходов на фоне высоких темпов повышения благосостояния – в 7-10%. В этой связи специалисты прогнозируют устойчивый рост спроса на продукцию халяль.
Основную долю экспорта российской халяльной продукции по итогам прошлого года составили мясная продукция и кондитерские изделия. Российская сельхозпродукция также широко представлена на рынке стран ОИС и все больше набирает интерес среди немусульманских государств.
Особенным потенциалом как для внешнего, так и внутреннего рынка, обладает мясная продукция. При этом на долю халяльной приходится только десятая часть от общего объема птицы, говядины и баранины.
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ЭкономикаКазаньФорум "Россия – исламский мир"МусульманеХаляльРоссияВ миреИсламРелигияВнешняя торговляСергей ЛевинМинсельхоз РФ
 
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