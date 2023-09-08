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Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист
Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист
Крым с его возможностями для обучения молодежи и прекрасной природой может воспользоваться нынешними проблемами в отношениях Запада с Россией и Китаем и... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T21:48
2023-09-08T22:00
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым с его возможностями для обучения молодежи и прекрасной природой может воспользоваться нынешними проблемами в отношениях Запада с Россией и Китаем и "забрать" у США и стран Европы доход, который они имеют от обучения китайских студентов, зарабатывая огромные деньги. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь. По словам Сюй Цзицзюня, из-за проблем с Западом "у многих китайских студентов сегодня возникли проблемы с поездками на учебу в США и Европу". И если у них появится возможность обучаться в вузах Крыма, где не только достойные учебные заведения, но и прекрасная природа, которая безусловно привлечет, сюда приедут многие, уверен он. Он отметил, что для этого Крыму нужно больше рассказывать о себе, демонстрируя китайской молодежи гостеприимство и свои возможности, которые очень велики."Не будьте пассивными – рекламируйте себя", – добавил Сюй Цзицзюнь, подчеркнув, что для этого сейчас самое время.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого она посетила Москву и ДНР. В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречаются с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещают музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило китайцев в Крыму Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия, в мире, высшее образование, сша, европа, общество, мнения
Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист

Крым может "забрать" у Запада доход от обучения китайских студентов – китайский блогер

21:48 08.09.2023 (обновлено: 22:00 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКитайский турист
Китайский турист - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым с его возможностями для обучения молодежи и прекрасной природой может воспользоваться нынешними проблемами в отношениях Запада с Россией и Китаем и "забрать" у США и стран Европы доход, который они имеют от обучения китайских студентов, зарабатывая огромные деньги. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь.
По словам Сюй Цзицзюня, из-за проблем с Западом "у многих китайских студентов сегодня возникли проблемы с поездками на учебу в США и Европу". И если у них появится возможность обучаться в вузах Крыма, где не только достойные учебные заведения, но и прекрасная природа, которая безусловно привлечет, сюда приедут многие, уверен он.

"Вы должны знать, что Запад, пользуясь тем, что китайские студенты едут обучаться туда, зарабатывает огромные деньги. Почему бы вам, русским, не воспользоваться сложившимися обстоятельствами и не предложить обучение нашей молодежи? Если создать условия для приезда в Крым китайских студентов, я верю, что, учитывая здешние условия, многие поехали бы сюда учиться", – сказал Сюй Цзицзюнь.

Он отметил, что для этого Крыму нужно больше рассказывать о себе, демонстрируя китайской молодежи гостеприимство и свои возможности, которые очень велики.
"Не будьте пассивными – рекламируйте себя", – добавил Сюй Цзицзюнь, подчеркнув, что для этого сейчас самое время.
Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого она посетила Москву и ДНР.
В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречаются с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещают музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".
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