https://crimea.ria.ru/20230908/kak-krym-mozhet-zabrat-dokhod-ssha-i-evropy--kitayskiy-publitsist-1131268746.html

Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист

Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист

Крым с его возможностями для обучения молодежи и прекрасной природой может воспользоваться нынешними проблемами в отношениях Запада с Россией и Китаем и... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T21:48

2023-09-08T21:48

2023-09-08T22:00

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым с его возможностями для обучения молодежи и прекрасной природой может воспользоваться нынешними проблемами в отношениях Запада с Россией и Китаем и "забрать" у США и стран Европы доход, который они имеют от обучения китайских студентов, зарабатывая огромные деньги. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь. По словам Сюй Цзицзюня, из-за проблем с Западом "у многих китайских студентов сегодня возникли проблемы с поездками на учебу в США и Европу". И если у них появится возможность обучаться в вузах Крыма, где не только достойные учебные заведения, но и прекрасная природа, которая безусловно привлечет, сюда приедут многие, уверен он. Он отметил, что для этого Крыму нужно больше рассказывать о себе, демонстрируя китайской молодежи гостеприимство и свои возможности, которые очень велики."Не будьте пассивными – рекламируйте себя", – добавил Сюй Цзицзюнь, подчеркнув, что для этого сейчас самое время.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого она посетила Москву и ДНР. В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречаются с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещают музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило китайцев в Крыму Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции

китай

россия

сша

европа

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

китай, россия, в мире, высшее образование, сша, европа, общество, мнения