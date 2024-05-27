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Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек

Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек

В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T10:15

2024-05-27T10:15

2024-05-27T10:15

ереван

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Число задержанных в ходе протестных акций составляет 226 человек. Об этом со ссылкой на сообщение МВД Армении сообщает Sputnik Армения.Акции протеста под предводительством главы Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна проходят с 9 мая.Протестующие начали перекрывать автомобильные дороги, полиция пытается разблокировать трассы.Ранее в РИА Новости сообщили о 67 задержанных участниках протестных акций. Позже данная цифра возросла до 137.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьерыНесколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум

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армения

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ереван, армения, никол пашинян, протесты, новости, в мире, общество, политика