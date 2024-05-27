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Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек
Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек
В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:15
2024-05-27T10:15
ереван
армения
никол пашинян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Число задержанных в ходе протестных акций составляет 226 человек. Об этом со ссылкой на сообщение МВД Армении сообщает Sputnik Армения.Акции протеста под предводительством главы Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна проходят с 9 мая.Протестующие начали перекрывать автомобильные дороги, полиция пытается разблокировать трассы.Ранее в РИА Новости сообщили о 67 задержанных участниках протестных акций. Позже данная цифра возросла до 137.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьерыНесколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум
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ереван, армения, никол пашинян, протесты, новости, в мире, общество, политика
Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек

В Ереване задержаны более 200 требующих отставки премьер-министра Пашиняна

10:15 27.05.2024
 
© РИА НовостиПолиция задерживает участников акции неповиновения на перекрестке проспекта Тигран Мец и улицы Ханжяна (27 мая 2024). Еревaн
Полиция задерживает участников акции неповиновения на перекрестке проспекта Тигран Мец и улицы Ханжяна (27 мая 2024). Еревaн - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Число задержанных в ходе протестных акций составляет 226 человек. Об этом со ссылкой на сообщение МВД Армении сообщает Sputnik Армения.
Акции протеста под предводительством главы Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна проходят с 9 мая.
"По данным МВД, полиция Армении задержала 196 участников акций протеста по состоянию на 09:10 мск", – пишет издание.
Протестующие начали перекрывать автомобильные дороги, полиция пытается разблокировать трассы.
Ранее в РИА Новости сообщили о 67 задержанных участниках протестных акций. Позже данная цифра возросла до 137.
В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.
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ЕреванАрменияНикол ПашинянПротестыНовостиВ миреОбществоПолитика
 
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