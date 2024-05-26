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В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T18:14
2024-05-26T18:14
армения
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новости
архиепископ баграт галстанян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, передает корреспондент РИА Новости.Тысячи людей скандируют: "Владыка — премьер". Один из активистов, ученый-востоковед Гурген Меликян заявил, что в результате консультаций с политсилами и представителями общественности движение согласилось, что единственным кандидатом в премьеры должен быть только архиепископ Баграт.Сам Галстанян сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу, поскольку она не совместима со статусом кандидата в премьер-министры.Архиепископ добавил, что намерен направиться к резиденции премьера и рассчитывает на встречу с ним.Если власти не выполнят требования протестующих, то с восьми утра начнутся акции неповиновения, предупредили активисты.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://crimea.ria.ru/20240525/vertolet-pashinyana-sovershil-ekstrennuyu-posadku-iz-za-pogodnykh-usloviy-1137585436.html
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армения, политика, общество, новости, архиепископ баграт галстанян, никол пашинян
В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры

На митинге в Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры

18:14 26.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей скандируют: "Владыка — премьер". Один из активистов, ученый-востоковед Гурген Меликян заявил, что в результате консультаций с политсилами и представителями общественности движение согласилось, что единственным кандидатом в премьеры должен быть только архиепископ Баграт.
Сам Галстанян сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу, поскольку она не совместима со статусом кандидата в премьер-министры.
Архиепископ добавил, что намерен направиться к резиденции премьера и рассчитывает на встречу с ним.
Если власти не выполнят требования протестующих, то с восьми утра начнутся акции неповиновения, предупредили активисты.
В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.
Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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