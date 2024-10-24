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Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян

Премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения с Азербайджаном на сегодняшний день согласован на 80-90%. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T13:46

2024-10-24T13:46

2024-10-24T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения с Азербайджаном на сегодняшний день согласован на 80-90%. Об этом он сообщил в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".По словам Пашиняна, уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательствах не выдвигать таких претензий в будущем.Также согласованы пункты о соблюдении принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательстве во внутренние дела друг друга, установлении дипломатических отношений и создании двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором. Накануне национальное собрание Армении ратифицировало положения по делимитации границы с Азербайджаном в первом чтении. Документ предполагает, что споры между республиками будут решаться не военным путем или силовым инструментарием, а на специальной площадке.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В сентябре 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного договора. При этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия. В частности, Баку считает, что для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию, в которой на данный момент содержатся пункты о территориальных претензиях к Азербайджану.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, азербайджан, политика, новости, в мире