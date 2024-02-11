https://crimea.ria.ru/20240211/sever-i-versaviya-samye-redkie-i-samye-populyarnye-imena-detey-v-krymu-1134806653.html

Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму

Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму

Чаще всего маленьких крымчан в 2023 году называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен - Север и Версавия. Об этом рассказала начальник Департамента... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T21:11

2024-02-11T21:11

2024-02-11T21:11

минюст крыма

виктория головченко

год семьи в россии

крым

новости крыма

семья

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/36/1100733682_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ae6b21f70907d23664aa799195ed6794.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Чаще всего маленьких крымчан в 2023 году называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен - Север и Версавия. Об этом рассказала начальник Департамента ЗАГС, завотделом организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Крыма Виктория Головченко в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции посвященной Году семьи в России.По ее словам, в основном крымчане дают новорожденным традиционные имена. В 2023 году мальчиков в Крыму чаще всего называли Иванами, Александрами, Ибрагимами. Также среди популярных мужчских имен - Владимир, Алексей, Руслан, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Эмир, Ярослав, Артем. Девочки чаще всего получали имена Алина, София, Софие, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса, Кира, Виктория, Ясмина и Кристина.Родители некоторых мальчиков, по ее словам, в 2023 году также отличились творческим подходом, назвав своих сыновей Жезмон-Лев, Леам, Сейтенан, Арчана, Анри, Нух, Инает, Алескандрас, Кайлаш, Тамин, Эмерлан, Умут, Мисут, Метрас, Атом, Север, Элдис, Афарит, Зубаир, и Диамир.Число многодетных семей в Крыму за 10 лет российского Крыма выросло в два раза.Только в прошлом году в таких семьях родилось 4348 детей, сообщила ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Читайте также на РИА Новости Крым:Год семьи: что такое традиционные семейные ценности и почему они важны?Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, виктория головченко, год семьи в россии, крым, новости крыма, семья, демография