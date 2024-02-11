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Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму
Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму
Чаще всего маленьких крымчан в 2023 году называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен - Север и Версавия. Об этом рассказала начальник Департамента... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Чаще всего маленьких крымчан в 2023 году называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен - Север и Версавия. Об этом рассказала начальник Департамента ЗАГС, завотделом организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Крыма Виктория Головченко в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции посвященной Году семьи в России.По ее словам, в основном крымчане дают новорожденным традиционные имена. В 2023 году мальчиков в Крыму чаще всего называли Иванами, Александрами, Ибрагимами. Также среди популярных мужчских имен - Владимир, Алексей, Руслан, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Эмир, Ярослав, Артем. Девочки чаще всего получали имена Алина, София, Софие, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса, Кира, Виктория, Ясмина и Кристина.Родители некоторых мальчиков, по ее словам, в 2023 году также отличились творческим подходом, назвав своих сыновей Жезмон-Лев, Леам, Сейтенан, Арчана, Анри, Нух, Инает, Алескандрас, Кайлаш, Тамин, Эмерлан, Умут, Мисут, Метрас, Атом, Север, Элдис, Афарит, Зубаир, и Диамир.Число многодетных семей в Крыму за 10 лет российского Крыма выросло в два раза.Только в прошлом году в таких семьях родилось 4348 детей, сообщила ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Читайте также на РИА Новости Крым:Год семьи: что такое традиционные семейные ценности и почему они важны?Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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минюст крыма, виктория головченко, год семьи в россии, крым, новости крыма, семья, демография
Север и Версавия: самые редкие и самые популярные имена детей в Крыму

В Минюсте Крыма назвали самые редкие и самые популярные имена в Крыму в 2023 году

21:11 11.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРодильный дом
Родильный дом - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Чаще всего маленьких крымчан в 2023 году называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен - Север и Версавия. Об этом рассказала начальник Департамента ЗАГС, завотделом организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Крыма Виктория Головченко в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции посвященной Году семьи в России.
"В 2022 году у нас было зарегистрировано 18 477 малышей, а в 2023 - 19159. Ниабольшее число - в Симферополе и Симферопольском районе, Керчи, Ялте и Джанкое", - привела статистику Головченко.
По ее словам, в основном крымчане дают новорожденным традиционные имена. В 2023 году мальчиков в Крыму чаще всего называли Иванами, Александрами, Ибрагимами. Также среди популярных мужчских имен - Владимир, Алексей, Руслан, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Эмир, Ярослав, Артем. Девочки чаще всего получали имена Алина, София, Софие, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса, Кира, Виктория, Ясмина и Кристина.

"Однако есть и родители с фантазией. Таких немало. Например, среди редких женских имен в 2023 году были Есфирь, Камия, Иона, Ямина, Севинч, Замфира, Айлис ,Версавия, Ребия, Ива, Асаль, Софа, Жарифа, Джувайрия, Юния, Маниса, Аделина, Элана, Сара-Светлана, Элисо, Улькера, Мариэль, Масал, Ладамира, Нихон, Дарика, Манон, Женевьева, Фелис, Целиана, Ава-шерфе", - перечислила глава профильного департамента.

Родители некоторых мальчиков, по ее словам, в 2023 году также отличились творческим подходом, назвав своих сыновей Жезмон-Лев, Леам, Сейтенан, Арчана, Анри, Нух, Инает, Алескандрас, Кайлаш, Тамин, Эмерлан, Умут, Мисут, Метрас, Атом, Север, Элдис, Афарит, Зубаир, и Диамир.
Число многодетных семей в Крыму за 10 лет российского Крыма выросло в два раза.Только в прошлом году в таких семьях родилось 4348 детей, сообщила ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.
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Минюст КрымаВиктория ГоловченкоГод семьи в РоссииКрымНовости КрымасемьяДемография
 
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