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Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
В последнюю неделю 2023 года в Крыму зарегистрировали 363 новорожденных. Какие редкие и популярные имена им дали родители, рассказали в республиканском минюсте. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T09:02
2024-01-04T09:02
2024-01-04T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В последнюю неделю 2023 года в Крыму зарегистрировали 363 новорожденных. Какие редкие и популярные имена им дали родители, рассказали в республиканском минюсте.Чаще всего новорожденным мальчикам давали имена Илья, Матвей, Михаил, Максим, Александр, Эмир, Тимофей, Мухаммад, Артем. У родителей девочек популярны имена Ксения, Айсель, Айлин, Мелек, София, Мария, Ясмина, Алиса, Полина.Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе – 98. В Симферопольском районе родилось 46 детей, в Ялте - 27, Керчи - 26, Евпатории - 21. Причем мальчиков появилось на свет больше, чем девочек."Также зарегистрировано три двойни: одна, "королевская", в Симферопольском районе - Али и Амелия, две в Керчи - тоже "королевские" Леон и Стефания, Вероника и Сергей", - уточняют в минюсте РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Артисты, художники, герои – кто родился в Новый годЗлатослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в КрымуМатье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом году
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РИА Новости Крым
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крым, минюст крыма, общество, рождаемость, новости крыма, имена
Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
В минюсте назвали самые редкие и популярные имена детей в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В последнюю неделю 2023 года в Крыму зарегистрировали 363 новорожденных. Какие редкие и популярные имена им дали родители, рассказали в республиканском минюсте.
"Редкими именами называли лишь в нескольких случаях, например, были следующие: Есфирь, Камия, Гулизар, Арианна, Джезмонд-Лев, Леам, Патима, Эльнура, Омар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Чаще всего новорожденным мальчикам давали имена Илья, Матвей, Михаил, Максим, Александр, Эмир, Тимофей, Мухаммад, Артем. У родителей девочек популярны имена Ксения, Айсель, Айлин, Мелек, София, Мария, Ясмина, Алиса, Полина.
Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе – 98. В Симферопольском районе родилось 46 детей, в Ялте - 27, Керчи - 26, Евпатории - 21. Причем мальчиков появилось на свет больше, чем девочек.
"Также зарегистрировано три двойни: одна, "королевская", в Симферопольском районе - Али и Амелия, две в Керчи - тоже "королевские" Леон и Стефания, Вероника и Сергей", - уточняют в минюсте РК.
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