https://crimea.ria.ru/20240104/arianna-i-leam-kakie-imena-dayut-detyam-v-krymu-1133975615.html

Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму

Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму

В последнюю неделю 2023 года в Крыму зарегистрировали 363 новорожденных. Какие редкие и популярные имена им дали родители, рассказали в республиканском минюсте. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T09:02

2024-01-04T09:02

2024-01-04T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В последнюю неделю 2023 года в Крыму зарегистрировали 363 новорожденных. Какие редкие и популярные имена им дали родители, рассказали в республиканском минюсте.Чаще всего новорожденным мальчикам давали имена Илья, Матвей, Михаил, Максим, Александр, Эмир, Тимофей, Мухаммад, Артем. У родителей девочек популярны имена Ксения, Айсель, Айлин, Мелек, София, Мария, Ясмина, Алиса, Полина.Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе – 98. В Симферопольском районе родилось 46 детей, в Ялте - 27, Керчи - 26, Евпатории - 21. Причем мальчиков появилось на свет больше, чем девочек."Также зарегистрировано три двойни: одна, "королевская", в Симферопольском районе - Али и Амелия, две в Керчи - тоже "королевские" Леон и Стефания, Вероника и Сергей", - уточняют в минюсте РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Артисты, художники, герои – кто родился в Новый годЗлатослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в КрымуМатье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минюст крыма, общество, рождаемость, новости крыма, имена