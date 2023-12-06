https://crimea.ria.ru/20231206/zlatoslava-i-ilay-kakie-redkie-imena-dayut-novorozhdennym-v-krymu-1133338691.html

Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК. РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T10:58

2023-12-06T10:58

2023-12-06T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК."Выбор имен для новорожденных был разнообразным. Самыми частоупотребляемыми были: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также отделы ЗАГС зарегистрировали за неделю рождение пяти двоен: в Бахчисарае - Сафие и Асие, Амира и Самира, в Ялте - Федор и Вера, в Джанкое - Максим и Богдан, в Симферополе - Илларион и Ярослав.Ранее в Крыму отмечали увеличение рождаемости и браков.Читайте также на РИА Новости Крым:Матье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом годуНазваны женские имена, "притягивающие" богатствоВ Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, общество, новости крыма, крым, семья