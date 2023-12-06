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Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T10:58
2023-12-06T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК."Выбор имен для новорожденных был разнообразным. Самыми частоупотребляемыми были: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также отделы ЗАГС зарегистрировали за неделю рождение пяти двоен: в Бахчисарае - Сафие и Асие, Амира и Самира, в Ялте - Федор и Вера, в Джанкое - Максим и Богдан, в Симферополе - Илларион и Ярослав.Ранее в Крыму отмечали увеличение рождаемости и браков.Читайте также на РИА Новости Крым:Матье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом годуНазваны женские имена, "притягивающие" богатствоВ Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
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минюст крыма, общество, новости крыма, крым, семья
Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

Самые популярные и редкие имена новорожденных в Крыму назвал Минюст

10:58 06.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК.
"Выбор имен для новорожденных был разнообразным. Самыми частоупотребляемыми были: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Некоторые родители решили отличиться и назвали своих мальчиков Александрос, Леонард, Мирай, Малик, Илай. Девочкам давали имена: Ребия, Авелина, Мария-Магдалена, Ива, Асаль, Симона, Златослава, Алия и Асель.
Также отделы ЗАГС зарегистрировали за неделю рождение пяти двоен: в Бахчисарае - Сафие и Асие, Амира и Самира, в Ялте - Федор и Вера, в Джанкое - Максим и Богдан, в Симферополе - Илларион и Ярослав.
Ранее в Крыму отмечали увеличение рождаемости и браков.
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